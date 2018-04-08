Симеоне: «У «Реала» сильнейший состав в мире»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поговорил о силе соперника по матчу 31 тура испанской Примеры против столичного «Реала». Аргентинец считает состав сливочных сильнейшим на планете.

«Убежден, что у «Реала» лучший состав в мире. Он сильнее французского «ПСЖ», английского «Манчестер Сити» и даже «Барселоны», – считает специалист.

«Атлетико» опережает «Реал» в таблице Примеры на четыре очка.