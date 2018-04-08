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    Симеоне: «У «Реала» сильнейший состав в мире»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поговорил о силе соперника по матчу 31 тура испанской Примеры против столичного «Реала». Аргентинец считает состав сливочных сильнейшим на планете.

    «Убежден, что у «Реала» лучший состав в мире. Он сильнее французского «ПСЖ», английского «Манчестер Сити» и даже «Барселоны», – считает специалист.

    «Атлетико» опережает «Реал» в таблице Примеры на четыре очка.

    Источник: Marca

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    08.04.2018 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 апреля 2018, 10:33

      Мнение, оно и есть всегда всего лишь мнение. А Симеоне, он разрушитель футбольной эстетики, культиватор грубости и подножек. Кому то нравится смотреть на гладиаторов, ну а мы любим наслаждаться барсовским балетом. Эй, Симеоне, загляни в турнирную таблицу, это ж зеркало.

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