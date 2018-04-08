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    Орлов заявил, что внутри «Зенита» все разломано и сильно запущено

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал об атмосфере внутри санкт-петербургского «Зенита». Журналист отметил, что все сильно запущено.

    «Обращу внимание на такой момент. Роберто Манчини никогда не делал Леандро Паредесу замечаний на тренировках. Кроме того, он не сказал, что в первом голе «Краснодара» в матче 25 тура РФПЛ (1:2) есть вина Паредеса.

    Роберто не делает замечаний аргентинцам, он делает замечания только русским. Все внутри разломано, и за этим надо следить клубу. Все очень сильно запущено», – сказал Орлов.

    «Зенит» в РФПЛ идет пятым.

    Источник: «ВКонтакте»

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    08.04.2018 11:43
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 21:37

      В команде все игроки должны быть в равных условиях.

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 8 апреля 2018, 20:19

      Ни чего против команды, но Гена в начале сезона пел другие песни, совместно с фурсенко (братьев к стенке за развал образования), вообще Гена двуликий Янус, лично мое мнение, пожилому человеку не прилично задницу лизать .

      1
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      Рейтинг: +302

      mab1011 8 апреля 2018, 16:07

      А Фурсенко сказал, что теперь все пучком, и Зенит всех порвет...,как Тузик грелку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 апреля 2018, 15:25

      Рыба с головы гниет....

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > a-rakhmatov 8 апреля 2018, 16:17

      когда у тебя глисты в жопе о чём твоя голова думает?

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 апреля 2018, 14:51

      Как мнение сразу поменялось !

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 апреля 2018, 14:02

      Весной аргентинцы разбегутся,Манчини отвалит в Италию и Зениту снова собирать команду под нового тренера.С назначением любого тренера команда хуже не заиграет,так что Семак вполне подходит.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > sidul1 8 апреля 2018, 16:22

      почему Семак объясни мне?Чего он такого может сделать и чего он сделал,чего вы все его тулите в Зенит?Единственный кто может помочь Зениту это наш Давыдов,который подтянет молодёжь зенитовскую в основную команду.Семак будет пешкой в руках руководства и уйдёт с позором(пример-кокоша бесполезный вечно в составе по приказу сверху).Ноооо...там Венгер может прийти по слухам...

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > 3a zenit 9 апреля 2018, 21:39

      Я против Семака и его видения игры,просто думаю что его поставят и Тимощука в пару.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2018, 13:59

      А как же восторженные крики в начале сезона? Птица будь уже объективным всегда.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2018, 13:57

      Похоже, что Г.Орлов прав и если это так, то нужно применить срочные меры.
      Нужно найти президента клуба Зенит, разбирающегося в футболе, хорошо
      владеющего коммерческой составляющей экономики( в наше время) и
      способного вести нормальные отношения с игроками и сотрудниками клуба.
      А эти "профурсетки", где не пройдут, там везде разруха, напоминающая раковую
      болезнь.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 апреля 2018, 13:44

      Бакланы расклевали?

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 апреля 2018, 13:36

      чем больше денег-тем активнее серпентарий

      2
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