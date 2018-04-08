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  • Орлов заявил, что внутри «Зенита» все разломано и сильно запущено

Орлов заявил, что внутри «Зенита» все разломано и сильно запущено

8 апреля 2018, 11:43
40

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал об атмосфере внутри санкт-петербургского «Зенита». Журналист отметил, что все сильно запущено.

«Обращу внимание на такой момент. Роберто Манчини никогда не делал Леандро Паредесу замечаний на тренировках. Кроме того, он не сказал, что в первом голе «Краснодара» в матче 25 тура РФПЛ (1:2) есть вина Паредеса.

Роберто не делает замечаний аргентинцам, он делает замечания только русским. Все внутри разломано, и за этим надо следить клубу. Все очень сильно запущено», – сказал Орлов.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (40)
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vasily52
1523177571
Это че ж, Гена только в 18-м году вдруг прозрел? А до этого глаза пеленой были покрыты?
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Gorasul
1523178173
Так и нужно поступать с варварами с нефтью. Доить их, доить и потом обратно в цивилизацию!
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cska-62
1523178233
Читая мнение Орлова, сразу вспоминается «гарик» Губермана с маленькой правкой: «Злая смута у …«Зенита» впереди: Все разъято, исковеркано, разрыто И толпятся удрученные вожди У гигантского разбитого корыта».
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Александр52
1523178705
Зинит, это частное предприятие. Там есть хазявы, пусть они и думают, а нас , как общественность, к порицанию чьей то дури, притягивать нечего. Манчини взяли, нас не спросили, уволят его, нас также не спросят. Давайте лучше болеть за Барсу, там Месси, там красота, там голы. Смотрю Барсу и радуюсь, а Зенит пусть Орлов смотрит.
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ALEX ML
1523181558
Развивайте Тосно, а это газовое недоразумение сжечь
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prezent2017
1523182340
Сказал бы: все разворовано.
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Каратель помойников
1523183803
чем больше денег-тем активнее серпентарий
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Диктор
1523185178
А как же восторженные крики в начале сезона? Птица будь уже объективным всегда.
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mab1011
1523192876
А Фурсенко сказал, что теперь все пучком, и Зенит всех порвет...,как Тузик грелку.
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Krics
1523207983
Ни чего против команды, но Гена в начале сезона пел другие песни, совместно с фурсенко (братьев к стенке за развал образования), вообще Гена двуликий Янус, лично мое мнение, пожилому человеку не прилично задницу лизать .
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