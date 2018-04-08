Орлов заявил, что внутри «Зенита» все разломано и сильно запущено

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал об атмосфере внутри санкт-петербургского «Зенита». Журналист отметил, что все сильно запущено.

«Обращу внимание на такой момент. Роберто Манчини никогда не делал Леандро Паредесу замечаний на тренировках. Кроме того, он не сказал, что в первом голе «Краснодара» в матче 25 тура РФПЛ (1:2) есть вина Паредеса.

Роберто не делает замечаний аргентинцам, он делает замечания только русским. Все внутри разломано, и за этим надо следить клубу. Все очень сильно запущено», – сказал Орлов.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.