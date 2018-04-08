Кобелев: «Заболотный – не уровень «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев поделился наблюдениями от просмотра матча сине-бело-голубых против «Краснодара» (1:2). Отдельно специалист прокомментировал игру нападающего Антона Заболотного, который после перехода в петербургский клуб не забил еще ни одного гола.

– Манчини вновь посетовал на слабую группу атаки и сказал, что у него нет нападающих.

– Странно такое слышать. Вы же видели, как сейчас сыграл Шатов, как проявляет себя в Туле Дзюба. Не хочется никого обижать, но давайте не будем все-таки сравнивать Панюкова и Заболотного с Дзюбой. Артем и Олег пригодились бы сейчас «Зениту».

– Заболотный вновь совсем не убедил?

– Когда его подписали, я говорил, что нужно реально смотреть на вещи. И футболистам необходимо реально оценивать свои возможности. Это не уровень «Зенита». Да, он много борется, проделывает черновую работу, но ведь не забивает.

– А как вам Панюков?

– Про него рано говорить. Когда начнет себя проявлять, появится предмет для обсуждения. Конечно, Кокорин – потеря для «Зенита». Но зачем нужно было освобождаться от Дзюбы? С моей точки зрения, это неправильно. С другой стороны, мы же не до конца знаем мотивов Манчини.