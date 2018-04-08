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Кобелев: «Заболотный – не уровень «Зенита»

8 апреля 2018, 08:33
33

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев поделился наблюдениями от просмотра матча сине-бело-голубых против «Краснодара» (1:2). Отдельно специалист прокомментировал игру нападающего Антона Заболотного, который после перехода в петербургский клуб не забил еще ни одного гола.

– Манчини вновь посетовал на слабую группу атаки и сказал, что у него нет нападающих.

– Странно такое слышать. Вы же видели, как сейчас сыграл Шатов, как проявляет себя в Туле Дзюба. Не хочется никого обижать, но давайте не будем все-таки сравнивать Панюкова и Заболотного с Дзюбой. Артем и Олег пригодились бы сейчас «Зениту».

– Заболотный вновь совсем не убедил?

– Когда его подписали, я говорил, что нужно реально смотреть на вещи. И футболистам необходимо реально оценивать свои возможности. Это не уровень «Зенита». Да, он много борется, проделывает черновую работу, но ведь не забивает.

– А как вам Панюков?

– Про него рано говорить. Когда начнет себя проявлять, появится предмет для обсуждения. Конечно, Кокорин – потеря для «Зенита». Но зачем нужно было освобождаться от Дзюбы? С моей точки зрения, это неправильно. С другой стороны, мы же не до конца знаем мотивов Манчини.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Кобелев Андрей
Комментарии (33)
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Garrincha58
1523166941
только за этот трансфер Фурсенко надо гнать из футбола поганой метлой подальше к Магадану и пусть там осваивает деньги Газпрома
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2 ЗЛОДЕЯ
1523167060
Трансфер вполне идиотский. Ослабили Тосно и не усилили Зенит. Но денег срубили. За что, спрашивается...?)
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Диктор
1523167155
Болото-это как раз уровень нынешнего Зенита.
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Сильвербой
1523169156
А почему разговор только про Заболотного? Там три четверти состава не соответствуют заявленным задачам!!!
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Zenmaster
1523169908
НЕТ командной игры вообще и постоянные смены состава , схемы , смены позиций -- только усиливают неразбериху !!! Чего к Заболотному прицепились -- он только в команду пришёл , как играл так и играет -- вся команда в ..опе !!! Виноват только один во всём -- клоун Мудачини --" эти мне не нужны"(а они с ходу забивают в новых командах) , "купите мне этих" и пук-пук , только и слышно : "судья не прав", "игроков не хватает"-- "игроки не те ", "забивать некому", "соскучился по макаронии" и т.д. -- а ты чё в команде делаешь ??? Уберите это " ДНИЩЕ -- НУЛИЩЕ -- МУДАЧИНИ" скорей из команды -- пока хоть есть шанс в Европе поиграть !!!
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polt
1523170733
Не уровень Зенита. Это уровень нашей сборной.
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absent32
1523173926
он, Оздоев, Набиуллин, селекционная ошибка Зенита. как и аренда Шатова и Дзюбы.
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zigbert
1523182154
С Заболотным Зенит пожалуй не угадал.
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prezent2017
1523183314
А Кобелев не уровень тренера даже ФНЛ.
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OfaZavr
1523198616
и не только он один не уровень в нынешнем Зените.
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