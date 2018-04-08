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    Кобелев: «Заболотный – не уровень «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев поделился наблюдениями от просмотра матча сине-бело-голубых против «Краснодара» (1:2). Отдельно специалист прокомментировал игру нападающего Антона Заболотного, который после перехода в петербургский клуб не забил еще ни одного гола.

    – Манчини вновь посетовал на слабую группу атаки и сказал, что у него нет нападающих.

    – Странно такое слышать. Вы же видели, как сейчас сыграл Шатов, как проявляет себя в Туле Дзюба. Не хочется никого обижать, но давайте не будем все-таки сравнивать Панюкова и Заболотного с Дзюбой. Артем и Олег пригодились бы сейчас «Зениту».

    – Заболотный вновь совсем не убедил?

    – Когда его подписали, я говорил, что нужно реально смотреть на вещи. И футболистам необходимо реально оценивать свои возможности. Это не уровень «Зенита». Да, он много борется, проделывает черновую работу, но ведь не забивает.

    – А как вам Панюков?

    – Про него рано говорить. Когда начнет себя проявлять, появится предмет для обсуждения. Конечно, Кокорин – потеря для «Зенита». Но зачем нужно было освобождаться от Дзюбы? С моей точки зрения, это неправильно. С другой стороны, мы же не до конца знаем мотивов Манчини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2018 08:33
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 10 апреля 2018, 16:01

      прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 17:43

      и не только он один не уровень в нынешнем Зените.

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 8 апреля 2018, 14:15

      Заболотный подходит уровню нынешнего зенита а с дзюбой лучше бы не стало такое же бревно

      0
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 8 апреля 2018, 14:15

      Вилаш Боаша - ОБОСРАЛИ..
      Луческу - ОБОСРАЛИ..
      Манчини - ОБОСРАЛИ..
      Заболотный - ГОВНО...
      Оздоев - ГОВНО..
      Набиулин - ГОВНО
      Дзюба - ДНИЩЕ..
      Шатов - ДНИЩЕ...
      Алё "зенитчики" - вы уж определитесь - или они ****** или вы *******....

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:28

      А Кобелев не уровень тренера даже ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > prezent2017 8 апреля 2018, 14:14

      Кобелев в свое время Динамо вернул в верх таблицы, при нем Кокорин со Смоловым заиграли, Комбаровы, и еще там "по мелочи" - всех не буду перечислять - это же на его багаже команда Силкина пол года так феерила, пока он свои нововведения не стал внедрять, что и развалило тот Динамо. Так что весьма спорно твое заявление.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 13:09

      С Заболотным Зенит пожалуй не угадал.

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 11:01

      Это точно. Забил пару мячей за тосно и всё, типо супер нападающий. Просто его уровень намного ниже

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 апреля 2018, 10:52

      он, Оздоев, Набиуллин, селекционная ошибка Зенита. как и аренда Шатова и Дзюбы.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 8 апреля 2018, 10:50

      Так как он играет как раз и уровень сегодняшнего Зенита.

      0
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 8 апреля 2018, 10:24

      Путинский общак пустили в трубу...

      1
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