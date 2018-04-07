Санчес и Погба – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 33-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Отаменди, Компани, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва, Сане, Стерлинг, Бернарду Силва.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку.

Встреча пройдет сегодня на «Этихад Стэдиум» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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