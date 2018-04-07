Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Санчес и Погба – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Манчестер Сити»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 33-го тура АПЛ.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Отаменди, Компани, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва, Сане, Стерлинг, Бернарду Силва.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку.

    Встреча пройдет сегодня на «Этихад Стэдиум» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 7 апреля 2018, 18:52

      Косячника Компани зачем опять в состав поставил

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11