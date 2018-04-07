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    Заболотный и Дриусси сыграют в атаке «Зенита»; Шатов и Смолов выйдут на поле в составе «Краснодара»

    Стали известны составы на матч 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.

    UPD 15:34: в официальном твиттере «Зенита» в расстановке отсутсвует Магомед Оздоев. Вместо него на поле должен появиться Матиас Краневиттер. При этом на сайте РФПЛ Оздоев значится в составе санкт-петербуржцев.

    UPD 15:58: «Зенит» обновил состав. В нем есть Оздоев.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шатов, Мамаев, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Смолов.

    Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    07.04.2018 15:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 апреля 2018, 17:29

      Если Заболотный с Дриусси в атаке, значит забивать будет полузащита.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 7 апреля 2018, 17:09

      Сколько вокруг синита склок и обид.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 апреля 2018, 16:58

      По очку каждому хватит.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 7 апреля 2018, 16:58

      Шатов красава , давай еще !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 апреля 2018, 16:10

      Шатов! Обалдеть, 10 миллионов рублей за то, чтобы сыграть против Зенита.
      Для среднего россиянина с зарплатой 30000 рублей эта сумма за 27.7 лет работы!
      Как же велик разрыв между народом и футболистами...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 апреля 2018, 16:04

      Шатов отомстит манучи 1 голешник ждём

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      Danjer 7 апреля 2018, 16:00

      Пздц...опять Оздоев.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 7 апреля 2018, 15:48

      Зенит точно будет вторым и лч вас ждет с заболотным и т.д.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 апреля 2018, 15:34

      выходя из пердива, у зенита состав был мощнее, поблагодарите питерцы фурсенка за тр. политику и речника за лимит,,, Оздоев, Ерохин, Заболотный - душа поет,,,

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 апреля 2018, 15:33

      2-0

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