Заболотный и Дриусси сыграют в атаке «Зенита»; Шатов и Смолов выйдут на поле в составе «Краснодара»

Стали известны составы на матч 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.

UPD 15:34: в официальном твиттере «Зенита» в расстановке отсутсвует Магомед Оздоев. Вместо него на поле должен появиться Матиас Краневиттер. При этом на сайте РФПЛ Оздоев значится в составе санкт-петербуржцев.

UPD 15:58: «Зенит» обновил состав. В нем есть Оздоев.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шатов, Мамаев, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Смолов.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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