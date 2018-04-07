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  • Заболотный и Дриусси сыграют в атаке «Зенита»; Шатов и Смолов выйдут на поле в составе «Краснодара»

Заболотный и Дриусси сыграют в атаке «Зенита»; Шатов и Смолов выйдут на поле в составе «Краснодара»

7 апреля 2018, 15:14
17

Стали известны составы на матч 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.

UPD 15:34: в официальном твиттере «Зенита» в расстановке отсутсвует Магомед Оздоев. Вместо него на поле должен появиться Матиас Краневиттер. При этом на сайте РФПЛ Оздоев значится в составе санкт-петербуржцев.

UPD 15:58: «Зенит» обновил состав. В нем есть Оздоев.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шатов, Мамаев, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Смолов.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (17)
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Shogun
1523103541
Ну Ерохин, Оздоев, Заболотный и Дриусси это серьезно, никак разгром намечается
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Боцман59rus
1523104487
выходя из пердива, у зенита состав был мощнее, поблагодарите питерцы фурсенка за тр. политику и речника за лимит,,, Оздоев, Ерохин, Заболотный - душа поет,,,
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Аэратор
1523105280
Зенит точно будет вторым и лч вас ждет с заболотным и т.д.
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Danjer
1523106004
Пздц...опять Оздоев.....
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Полная Канистра
1523106260
Шатов отомстит манучи 1 голешник ждём
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Обер-КанцлерЪ
1523106639
Шатов! Обалдеть, 10 миллионов рублей за то, чтобы сыграть против Зенита. Для среднего россиянина с зарплатой 30000 рублей эта сумма за 27.7 лет работы! Как же велик разрыв между народом и футболистами...
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ROSTOV SUPER
1523109493
Шатов красава , давай еще !
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Одинокий волк Маквейд
1523109532
По очку каждому хватит.
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Братья Васильевы
1523110160
Сколько вокруг синита склок и обид.
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Svoysvoemubrat
1523111380
Если Заболотный с Дриусси в атаке, значит забивать будет полузащита.
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