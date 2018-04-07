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    Гвардиола – о возможном чемпионстве: «Дело еще не сделано»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» оценил шансы команды на чемпионство.

    В случае победы в дерби «горожане» досрочно станут чемпионами Англии.

    «Это ещe один матч. «Юнайтед» обороняется не так, как «Ливерпуль». Мы же будем стараться играть так, как играем на протяжении всего сезона.

    До сих пор всe шло хорошо, и мы близки к чемпионству, но дело ещe не сделано, – мы должны быть бдительными.

    Я очень доволен тем, чего мы достигли. У нас свой стиль игры, а у команды сильный характер», – сказал Гвардиола.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    07.04.2018 09:44
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