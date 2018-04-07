«Манчестер Сити» может оформить досрочное чемпионство в матче с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня в рамках 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед». В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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