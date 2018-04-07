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    «Манчестер Сити» может оформить досрочное чемпионство в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Сегодня в рамках 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед». В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 18:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 7 апреля 2018, 10:45

      С Ливерпулем то обложались, никто не ожидал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 7 апреля 2018, 09:58

      МС чемпион однозначно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 7 апреля 2018, 09:58

      Удачи "М.Ю." в дерби!

      2
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