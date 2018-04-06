Кокорин понабивал мяч прооперированной ногой

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин опубликовал видео на своей странице в инстаграме, на котором он набивает мяч прооперированной ногой. Форвард подписал ролик фразой: «А как вы готовитесь к чемпионату мира?»

26-летний футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1).

Напомним, мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года.