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    Кокорин понабивал мяч прооперированной ногой

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин опубликовал видео на своей странице в инстаграме, на котором он набивает мяч прооперированной ногой. Форвард подписал ролик фразой: «А как вы готовитесь к чемпионату мира?»

    26-летний футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1).

    Напомним, мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.04.2018 16:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 апреля 2018, 14:52

      Может поправится к ЧМ!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 апреля 2018, 09:18

      Здоровья Кокоше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 апреля 2018, 17:04

      Скорейшего полнейшего выздоровления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 апреля 2018, 16:22

      Здоровья ,тебе Шурик.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 апреля 2018, 16:15

      Сзади в бассейне -Фурс топит за Кокору..
      Обещал же Всевышнему всех порвать.

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