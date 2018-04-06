Тарасов: «Расслабленность? Просто «Амкар» оказался сильнее в конкретной игре»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о состоянии своей команды после неожиданного поражения в перенесенном матче 24-го тура от «Амкара» (1:2).
– Поражение от «Амкара» в Москве стало главной сенсацией весны. Команда тоже в шоке?
– Конечно, не ожидали, что проиграем. Все были очень расстроены.
– Как такое вообще могло произойти? Все были уверены, что «Локо» легко разберется с пермяками.
– Уверены, но что теперь говорить? Игра уже состоялась. Все все видели, «Амкар» можно только похвалить. Ну а мы смотрим только вперед.
– Вся эта шумиха вокруг переноса матча в Москву не сыграла злую шутку, не расслабила?
– Да вы что! О какой расслабленности вообще может идти речь, когда мы боремся за самые высокие места?! Просто «Амкар» оказался сильнее в конкретной игре.