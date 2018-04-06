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  • Тарасов: «Расслабленность? Просто «Амкар» оказался сильнее в конкретной игре»

Тарасов: «Расслабленность? Просто «Амкар» оказался сильнее в конкретной игре»

6 апреля 2018, 07:16
1

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о состоянии своей команды после неожиданного поражения в перенесенном матче 24-го тура от «Амкара» (1:2).

– Поражение от «Амкара» в Москве стало главной сенсацией весны. Команда тоже в шоке?

– Конечно, не ожидали, что проиграем. Все были очень расстроены.

– Как такое вообще могло произойти? Все были уверены, что «Локо» легко разберется с пермяками.

– Уверены, но что теперь говорить? Игра уже состоялась. Все все видели, «Амкар» можно только похвалить. Ну а мы смотрим только вперед.

– Вся эта шумиха вокруг переноса матча в Москву не сыграла злую шутку, не расслабила?

– Да вы что! О какой расслабленности вообще может идти речь, когда мы боремся за самые высокие места?! Просто «Амкар» оказался сильнее в конкретной игре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Тарасов Дмитрий
Комментарии (1)
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сапёр75
1523007801
И это правда
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