Глушаков посоветовал Зе Луишу разучивать удар Роналду

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о голе нападающего красно-белых Зе Луиша в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0).

«Конечно, гол Роналду видел, это фантастика, есть к чему стремиться. Перед игрой с «Крыльями» сказал Зе Луишу, чтобы он разучивал этот удар и забивал не менее красиво. Он уже так бил, но это было на сборах, а нужно в официальных играх», – сказал Глушаков.