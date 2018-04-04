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    Глушаков посоветовал Зе Луишу разучивать удар Роналду

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о голе нападающего красно-белых Зе Луиша в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0).

    «Конечно, гол Роналду видел, это фантастика, есть к чему стремиться. Перед игрой с «Крыльями» сказал Зе Луишу, чтобы он разучивал этот удар и забивал не менее красиво. Он уже так бил, но это было на сборах, а нужно в официальных играх», – сказал Глушаков.

    Источник: Sport24

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    04.04.2018 22:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 5 апреля 2018, 17:25

      Пусть бьет, как получится, лишь бы в каждой игре залетало.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 апреля 2018, 10:20

      Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о голе нападающего красно-белых Зе Луиша в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0). Я тоже телевизор выключил когда пошла вторая добавленная минута(не хохма), а когда утром включил..1:3!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 5 апреля 2018, 09:24

      Зе был лучшим в матче!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33443

      oyabun 5 апреля 2018, 08:48

      А что за гол Роналду такой расчудесный? Киньте ссылочку, плиз, кто знает

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 5 апреля 2018, 06:37

      Кто бы говорил горе-распасовщик

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 апреля 2018, 06:28

      Все правильно, без обработки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 апреля 2018, 23:42

      ЗеЛуиш хорош и может прибавит даже

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 апреля 2018, 23:36

      А сам учись пасовать как Модрич, советчик..., а то у тебя половина передач - поперёк поля.

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