Кубок России. «Крылья Советов» встретятся со «Спартаком» в перенесенном матче 1/4 финала

В среду, 4 апреля, состоится перенесенный матч 1/4 финала Кубка России, в котором в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Перенос матча вызвал много вопросов, что подстегивает интерес к этой игре. Так же, как и тот факт, что самарскую команду возглавляет бывший футболист красно-белых Андрей Тихонов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак». Начало в 17:30 по московскому времени, не пропустите!

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