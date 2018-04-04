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    Кубок России. «Крылья Советов» встретятся со «Спартаком» в перенесенном матче 1/4 финала

    В среду, 4 апреля, состоится перенесенный матч 1/4 финала Кубка России, в котором в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Перенос матча вызвал много вопросов, что подстегивает интерес к этой игре. Так же, как и тот факт, что самарскую команду возглавляет бывший футболист красно-белых Андрей Тихонов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак». Начало в 17:30 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 09:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 4 апреля 2018, 13:49

      Жду не могу как говориться)))
      Вперед Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 13:19

      конечно КС не подарок под руководством Тихонова ведь он знает все нюансы игры Спартака и стиль спартаковский старается привить тоже к своему клубу. Игра будет тяжёлая но Спартак более мастеровит и проигрывать не намерен. Ни сколько не хочу обидеть Андрея но Спартак должен выиграть .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Полная Канистра 4 апреля 2018, 16:02

      Легко точно не будет, но Тихонов вряд ли знает нюансы спартаковской игры, т.к. Спартак с его времен очень изменился. Да и спартаковский стиль уже наверно не совсем подходит к игре, которую прививает игрока Каррера.
      Будем надеяться Спартак пройдет дальше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 апреля 2018, 12:20

      КС, надо постараться!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 4 апреля 2018, 12:04

      удачи нашим

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      лёха м 4 апреля 2018, 11:57

      андрюха извени.но кубок наш

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:53

      Ждем качественной игры и конечно же победы. Вперед Спартак!

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 11:50

      Буду болеть за КС.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 апреля 2018, 10:52

      Успехов крылышкам!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 4 апреля 2018, 10:17

      СПАМ 0-2

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 4 апреля 2018, 10:02

      Там Спартаку поднапрячься, по большому счету кубок в кармане, остались очень средние команды.

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