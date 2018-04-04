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    Гвардиола: «Будем искать противоядие против «Ливерпуля»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, первая встреча команд пройдет в среду на «Энфилде».

    «Все говорят о том, какую опасность представляет «Ливерпуль». Но ведь так же было бы, если бы нам досталась «Барселона», «Бавария» или «Севилья». В четвертьфинале этого турнира надо быть готовыми к дуэли против лучших клубов мира!

    Наш стиль игры идеально подходит для «Ливерпуля». Они блестяще используют свободное пространство на чужой половине поля. Безусловно, мы будем искать противоядие. Но я считаю, что оптимальный способ добиться результата – просто играть в свой футбол, который мы показывали весь сезон», – сказал Гвардиола.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 01:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 4 апреля 2018, 12:45

      Я как болельщик "Ливерпуля" против того что бы вы нашли противоядие.)))

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 апреля 2018, 08:18

      Найдёте... Лет через 5, ха-ха-ха...

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