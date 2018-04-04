Гвардиола: «Будем искать противоядие против «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, первая встреча команд пройдет в среду на «Энфилде».

«Все говорят о том, какую опасность представляет «Ливерпуль». Но ведь так же было бы, если бы нам досталась «Барселона», «Бавария» или «Севилья». В четвертьфинале этого турнира надо быть готовыми к дуэли против лучших клубов мира!

Наш стиль игры идеально подходит для «Ливерпуля». Они блестяще используют свободное пространство на чужой половине поля. Безусловно, мы будем искать противоядие. Но я считаю, что оптимальный способ добиться результата – просто играть в свой футбол, который мы показывали весь сезон», – сказал Гвардиола.