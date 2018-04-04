«Ювентус» потерпел самое крупное поражение на «Ювентус Стэдиум»

«Ювентус» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступил «Реалу» – 0:3.

Стоит отметить, что это поражение стало для итальянской команды самым крупным на «Ювентус Стэдиум».

Туринцы выступают на новом стадионе с 2011 года.

Ответный матч «Реал» – «Ювентус» состоится 11 апреля на «Сантьяго Бернабеу».