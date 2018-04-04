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    «Ювентус» потерпел самое крупное поражение на «Ювентус Стэдиум»

    «Ювентус» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступил «Реалу» – 0:3.

    Стоит отметить, что это поражение стало для итальянской команды самым крупным на «Ювентус Стэдиум».

    Туринцы выступают на новом стадионе с 2011 года.

    Ответный матч «Реал» – «Ювентус» состоится 11 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Opta

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    04.04.2018 00:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:15

      Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- https://clck.ru/Csvcx

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 4 апреля 2018, 01:02

      Неожиданно...

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