«Ювентус» потерпел самое крупное поражение на «Ювентус Стэдиум»

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«Ювентус» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступил «Реалу» – 0:3.
Стоит отметить, что это поражение стало для итальянской команды самым крупным на «Ювентус Стэдиум».
Туринцы выступают на новом стадионе с 2011 года.
Ответный матч «Реал» – «Ювентус» состоится 11 апреля на «Сантьяго Бернабеу».