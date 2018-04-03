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    В «Ростове» верят в Карпина, несмотря на отсутствие побед

    4 апреля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц планирует выступить перед командой, чтобы выразить доверие тренерскому штабу во главе с Валерием Карпиным.

    Таким образом функционер хочет развеять слухи о якобы имеющихся вопросах к специалисту. При экс-тренере «Спартака» южане ни разу не победили в официальных матчах.

    Карпин пришел в «Ростов» зимой на контракт сроком два с половиной года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2018 21:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 7 апреля 2018, 03:31

      ....город крепость, Ростов-на-Дону, дорогие сердцу Дон и Темерник - помогите команде Ростсельмаш вспомнить свою Славу и Доблесть.! Честь всегда с вами! Верю в вас, МУЖИКИ!!!

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 5 апреля 2018, 23:47

      Воровать надо меньше! Одноразовые руководители -жульё!!!
      Команда рвала всех, денег заработала и себе, и городу.
      А толстожопы съ.лись с баблом и распродали всё!
      Держись, Ростсельмаш!!!

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      Рейтинг: +1531

      klim2m 5 апреля 2018, 17:34

      Обещают на работе зарплату повысить год как верю )))))

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 4 апреля 2018, 22:41

      Верить или нет дело сугубо личное. Главное игра, а результат будет.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 апреля 2018, 18:41

      Да вы ещё недавно Колчаку, т.е.Кучуку верили...
      " Не верю"( Станиславский и скромно я).

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 апреля 2018, 14:20

      С Таганрога тучи хмуро....Если серьёзно,то у нас давняя традиция : Партия выражает полную поддержку,даже могут наградить,а через три дня-бац! -И враг народа !

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 апреля 2018, 13:19

      Не верую в Валеру я. Но до осени , скорее всего дотянет. Если конечно не сольётся как нибудь совсем уж феерично.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 апреля 2018, 11:12

      Все будет нормально в Ростове, если Карпин будет главным тренером, в этом нет сомнений.

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 апреля 2018, 00:06

      Верить-то верим, но местоположение в таблице напрягает..

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 4 апреля 2018, 00:04

      У Арутюнянц нет другого пути кроме как выражать доверие. Он сам пригласил Карпина

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