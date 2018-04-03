В «Ростове» верят в Карпина, несмотря на отсутствие побед

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4 апреля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц планирует выступить перед командой, чтобы выразить доверие тренерскому штабу во главе с Валерием Карпиным.
Таким образом функционер хочет развеять слухи о якобы имеющихся вопросах к специалисту. При экс-тренере «Спартака» южане ни разу не победили в официальных матчах.
Карпин пришел в «Ростов» зимой на контракт сроком два с половиной года.