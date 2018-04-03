«Динамо» СПб в ближайшее время может переехать в Сочи

и назовут жемчужина..
теперь к стадионам все привязывать будут. Амкар, если в перми не совсем сдохнет, в саранск перевезут. там мордовия куда пропала..
Учредители санкт-петербургского «Динамо» рассматривают вариант с перевозом клуба в Сочи. Последнее слово в этом вопросе останется за бизнесменом Борисом Ротенбергом, чей голос в руководстве бело-голубых является решающим.
Сейчас в Сочи нет профессионального клуба, но есть инфраструктура для него – в частности, «участник» чемпионата мира-2018 стадион «Фишт».
В случае переезда в Краснодарской край «Динамо» может сменить название.