«Динамо» СПб в ближайшее время может переехать в Сочи

Учредители санкт-петербургского «Динамо» рассматривают вариант с перевозом клуба в Сочи. Последнее слово в этом вопросе останется за бизнесменом Борисом Ротенбергом, чей голос в руководстве бело-голубых является решающим.

Сейчас в Сочи нет профессионального клуба, но есть инфраструктура для него – в частности, «участник» чемпионата мира-2018 стадион «Фишт».

В случае переезда в Краснодарской край «Динамо» может сменить название.