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    «Динамо» СПб в ближайшее время может переехать в Сочи

    Учредители санкт-петербургского «Динамо» рассматривают вариант с перевозом клуба в Сочи. Последнее слово в этом вопросе останется за бизнесменом Борисом Ротенбергом, чей голос в руководстве бело-голубых является решающим.

    Сейчас в Сочи нет профессионального клуба, но есть инфраструктура для него – в частности, «участник» чемпионата мира-2018 стадион «Фишт».

    В случае переезда в Краснодарской край «Динамо» может сменить название.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2018 20:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 3 апреля 2018, 21:30

      и назовут жемчужина..

      теперь к стадионам все привязывать будут. Амкар, если в перми не совсем сдохнет, в саранск перевезут. там мордовия куда пропала..

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 апреля 2018, 21:04

      а как быть с тем что на Крестовском острове у Динамо,историей?Дикий пздц.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 апреля 2018, 20:59

      Боже.Как же это все бесит.Настроили говна,а как использовать похер.Денег спиз**** и сидят довольные.Позор

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