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    Сын Моуринью присутствовал на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед» во время матча с «Суонси»

    Сын главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жозе Мариу находился на скамейке запасных манкунианцев во время поединка 32 тура АПЛ против «Суонси» (2:0).

    18-летний футболист (на фото позади Майкла Кэррика), который является голкипером, не связан контрактом с «красными дьяволами», но присутствовал на матче в числе прочих игроков и персонала клуба.

    В сезоне-2016/17 Моуринью-младший защищал цвета молодежной команды «Фулхэма».

    Источник: Twitter

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    02.04.2018 17:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 апреля 2018, 18:49

      Действительно,ну и что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 2 апреля 2018, 18:15

      сменит Де Хеа летом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 апреля 2018, 18:07

      Ну и что

      1
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