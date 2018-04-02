Сын Моуринью присутствовал на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед» во время матча с «Суонси»

Сын главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жозе Мариу находился на скамейке запасных манкунианцев во время поединка 32 тура АПЛ против «Суонси» (2:0).

18-летний футболист (на фото позади Майкла Кэррика), который является голкипером, не связан контрактом с «красными дьяволами», но присутствовал на матче в числе прочих игроков и персонала клуба.

В сезоне-2016/17 Моуринью-младший защищал цвета молодежной команды «Фулхэма».