Поле стадиона «Крыльев Советов» признано инспекторами РФС удовлетворительным для проведения игры со «Спартаком»

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что, по заверению инспекторов, поле стадиона «Металлург» в Самаре готово принять матч 1/4 Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

Изначально поединок должен был состояться 28 февраля, однако из-за низкой температуры был перенесен на 4 апреля.

«Поле нормальное. Я разговаривал с инспекторами, которые были на стадионе, они говорят, что газон лучше, чем был 28 февраля. Будем играть, надо всех успокоить. С каждым днем поле будет все лучше и лучше, за ним ухаживают, укрывают», – сказал Куликов.

Напомним, победитель противостояния между самарцами и красно-белыми в полуфинале турнира встретится с «Тосно».