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    Поле стадиона «Крыльев Советов» признано инспекторами РФС удовлетворительным для проведения игры со «Спартаком»

    Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что, по заверению инспекторов, поле стадиона «Металлург» в Самаре готово принять матч 1/4 Кубка России «Крылья Советов»«Спартак».

    Изначально поединок должен был состояться 28 февраля, однако из-за низкой температуры был перенесен на 4 апреля.

    «Поле нормальное. Я разговаривал с инспекторами, которые были на стадионе, они говорят, что газон лучше, чем был 28 февраля. Будем играть, надо всех успокоить. С каждым днем поле будет все лучше и лучше, за ним ухаживают, укрывают», – сказал Куликов.

    Напомним, победитель противостояния между самарцами и красно-белыми в полуфинале турнира встретится с «Тосно».

    Источник: ТАСС

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    02.04.2018 14:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 20:41

      Хотелось бы в это верить,но что то подсказывает обратное.

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 2 апреля 2018, 17:38

      Только чтоб не огород

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 2 апреля 2018, 15:36

      Ну и ладно.

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