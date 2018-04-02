«МЮ» начнет перестройку обороны с приобретения Сандро и Умтити

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово сделать ставку на приобретение левого защитника «Ювентуса» Алекса Сандро и центрального игрока обороны «Барселоны» Самуэля Умтити ближайшим летом.

Оба потенциальных приобретения рассматриваются в рамках перестройки оборонительной линии манкунианского клуба. Стоит отметить, что сумма трансфера за 27-летнего бразильца оценивается в 50 миллионов евро, а 24-летнего француза – в 60.