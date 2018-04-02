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    «МЮ» начнет перестройку обороны с приобретения Сандро и Умтити

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово сделать ставку на приобретение левого защитника «Ювентуса» Алекса Сандро и центрального игрока обороны «Барселоны» Самуэля Умтити ближайшим летом.

    Оба потенциальных приобретения рассматриваются в рамках перестройки оборонительной линии манкунианского клуба. Стоит отметить, что сумма трансфера за 27-летнего бразильца оценивается в 50 миллионов евро, а 24-летнего француза – в 60.

    Источник: The Times

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    02.04.2018 08:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 апреля 2018, 14:43

      Мю тренер нужен а не защита... состав команды убийственый им игра нужна а не автобус... даже при ван гале автобуса небыло до него... хоть и финале последний с барсой они явно слабее были втором тайме и то автобуса небыла

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 апреля 2018, 12:56

      вроде 2 апреля а все шутят !

      -2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 2 апреля 2018, 10:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нафига этот деревяннейший умтити,да ещё и за 60 лямов?!?

      -6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Антибиотик111 2 апреля 2018, 12:56

      сиди там пукай в своей хохляндии !

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