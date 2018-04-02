Карпин: «Матч с «Локомотивом»? Мне «Ростову» помогать надо, а не «Спартаку»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча пройдет 8 апреля в Москве.

– В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом». Хотите помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство?

– Мне «Ростову» помогать надо, а не «Спартаку».

Напомним, что «Локомотив» лидирует в чемпионате России, опережая «Спартак» на два очка и имея игру в запасе.