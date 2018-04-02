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    Карпин: «Матч с «Локомотивом»? Мне «Ростову» помогать надо, а не «Спартаку»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча пройдет 8 апреля в Москве.

    – В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом». Хотите помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство?

    – Мне «Ростову» помогать надо, а не «Спартаку».

    Напомним, что «Локомотив» лидирует в чемпионате России, опережая «Спартак» на два очка и имея игру в запасе.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2018 01:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 2 апреля 2018, 15:58

      Вот интересно, какой ответ ожидался от Карпина? ...поражаешься иногда насколько глупые вопросы могут задаваться...

      0
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      ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Старикан 2 апреля 2018, 16:40

      Это же их работа,х...ню всякую спрашивать,что не вопрос так о спартаке,но я в Валеру верю,Ростову поможет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:35

      ну так можно совместить эти вещи, и победу одержать с Ростовом и в это же время помочь Спартаку)

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:16

      Создается по сути новая команда и это всегда не просто.

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 апреля 2018, 09:03

      Локо не в форме, есть шанс заработать 3 очка

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2018, 08:52

      Ну тут можно одним выстрелом двух зайцев убить.Помогая Ростову ,ты и Спартаку поможешь.

      5
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      Рейтинг: +33441

      oyabun 2 апреля 2018, 08:37

      Как он может "помочь", показала игра дома с ЦСКА. Выше головы не прыгнешь, увы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 2 апреля 2018, 07:20

      Валера помоги

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 апреля 2018, 07:03

      Хорошо бы отнять у Локо очки, но лучше если выиграют!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 апреля 2018, 05:09

      лукавит Валера ой как лукавит всё равно будет помогать ведь у него кровь течёт красно-белая в жилах

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