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    Уткин: «На месте Смолова многие из нас сказали бы то же самое»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин заступился за нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Напомним, ранее российский футболист выругался в адрес болельщиков своей команды.

    «Ничего хорошего в словах уходящего с поля Смолова нет. Но на его месте многие из нас сказали бы то же самое. Футбол – эмоции. Не в офисе. Я бы так точно не сдержался. Ну сказал – и сказал», – сообщил Уткин.

    Источник: Twitter

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    02.04.2018 01:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 апреля 2018, 15:27

      Это среди ваших не многих недоумков, он один из многих хамлов.
      Только такие, как вы можете смеяться проигрывая 0:3, один на скамейке запасных, другой у экрана.

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 2 апреля 2018, 11:26

      Уткин!С праздником тебя прошедшим!

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 2 апреля 2018, 11:12

      А что ж вы Аршавина за "Ваши проблемы" так гнобили?
      А тут, просто "хамло деревенское".

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Viktor781 2 апреля 2018, 13:01

      Надо ставить на место звезданутое быдло. За гонор, за пренебрежение болельщиками. И Аршавина, и Смолова, и Уткина. Люди они публичные, на виду. С них пример берут, по ним о нашей культуре судят. Молчу про Евсеева, он - не жлоб!

      2
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      Рейтинг: +223

      niko5 2 апреля 2018, 10:40

      Фейковый футболист!Больше за прической следит,чем за базаром!!Журналюги из его идола сделали,а на самом деле натуральный фуфел!!!

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli > niko5 2 апреля 2018, 15:20

      Точно! Журналюги его испортили! Они кого хочешь испортить могут. Особенно "птицы" всякие.
      Денис Давыдов такие надежды подавал, играл - одно заглядение. Зазвездили, "русский Месси!" и сглазили не окрепшего юношу.
      Смолов -только в футболе нашёл себя - сразу эти в уши запели "Звезда,Звезда!!!" он вначале отнекивался, а потом подумал, что реально "звезда" и давай звездиться по полной - татуировочками себя украшать, чубчик-причёсочку наводить, чтоб всё, как у звезды, рекламки, ролики - не до футбола уже.
      Я б эти уткам и другим птицам яйца поотворачивал бы.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 апреля 2018, 09:26

      Ты в последнее время через чур говорливым стал

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:12

      Хуже всего когда эта нецензурщина становится повседневным обиходом.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 апреля 2018, 07:58

      Вася Вася,твою маму оскорбляют,а ты такое пишишь.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 апреля 2018, 07:35

      Всякое в жизни бывает. Вполне может так случиться,что Васю и Федю грохнут где-нибудь бутербродом,чтобы патроны не тратить.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 2 апреля 2018, 04:05

      Уткин и Смолов , да ещё и многие, одного поля ягодки. Освистывая человека , хоть спортсмена , хоть политика , люди выражают своё отношение к его выполняемой работе.Болельщики были не довольны игрой Смолова , как ещё они могли донести до него это? Записками , пикетами.......Его же реакция-ему на все и на всё наплевать.Это как - У нас всё хорошо , но денег нет и вы держитесь

      4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > нейтральныйкакникто 2 апреля 2018, 07:58

      просто Федя зазвездился, он даже не представляет как его ждет скамейка в АПЛ...

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