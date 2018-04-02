Уткин: «На месте Смолова многие из нас сказали бы то же самое»

Это среди ваших не многих недоумков, он один из многих хамлов.
Только такие, как вы можете смеяться проигрывая 0:3, один на скамейке запасных, другой у экрана.
Известный футбольный комментатор Василий Уткин заступился за нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Напомним, ранее российский футболист выругался в адрес болельщиков своей команды.
«Ничего хорошего в словах уходящего с поля Смолова нет. Но на его месте многие из нас сказали бы то же самое. Футбол – эмоции. Не в офисе. Я бы так точно не сдержался. Ну сказал – и сказал», – сообщил Уткин.
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— Василий Уткин (@radioutkin) 1 апреля 2018 г.