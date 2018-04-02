Уткин: «На месте Смолова многие из нас сказали бы то же самое»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин заступился за нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Напомним, ранее российский футболист выругался в адрес болельщиков своей команды.

«Ничего хорошего в словах уходящего с поля Смолова нет. Но на его месте многие из нас сказали бы то же самое. Футбол – эмоции. Не в офисе. Я бы так точно не сдержался. Ну сказал – и сказал», – сообщил Уткин.