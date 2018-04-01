Покеттино : «Мы победили на «Стемфорд Бридж» впервые за 28 лет и гордимся этим»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Англии против «Челси».

«Я очень горд. Нам было важно победить здесь спустя 28 лет. Счастливый день для всех – болельщиков, тренера – мы очень горды.

Мы доминировали, но «Челси» создавал забил и создавал шансы. Во втором тайме мы выглядели намного лучше и заслужил победу», – сказал Покеттино.

Напомним, что последняя победа «Тоттенхэма» над «Челси» в гостях была в 1990 году.