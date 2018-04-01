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    Покеттино : «Мы победили на «Стемфорд Бридж» впервые за 28 лет и гордимся этим»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Англии против «Челси».

    «Я очень горд. Нам было важно победить здесь спустя 28 лет. Счастливый день для всех – болельщиков, тренера – мы очень горды.

    Мы доминировали, но «Челси» создавал забил и создавал шансы. Во втором тайме мы выглядели намного лучше и заслужил победу», – сказал Покеттино.

    Напомним, что последняя победа «Тоттенхэма» над «Челси» в гостях была в 1990 году.

    Источник: BBC

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    01.04.2018 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 апреля 2018, 05:35

      Это "Челси" надо гордиться, что не проигрывали 28 лет.

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