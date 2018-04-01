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    Гвардиола: «Один матч до чемпионства в АПЛ? Если мы не победим, у нас будет еще шесть попыток»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Мы как никогда близки к чемпионству. Осталось победить в одном матче. Если мы не победим, то у нас будет еще шесть попыток. Мы так, так близки к этому.

    Я понимаю, что люди говорят сейчас только о мате с «Манчестер Юнайтед», но я думаю только о «Ливерпуле» – о матче, который состоится перед игрой с «МЮ» и после нее», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 7 апреля. В 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграют против «Ливерпуля» 4 и 10 апреля.

    Источник: Skysports

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    01.04.2018 12:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 апреля 2018, 02:41

      Пеп не хуже Маура может троллить...Реально бахнут М.Ю. и Чемпионство в кармане.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 18:21

      уверен что Сити своего не упустят.

      1
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 1 апреля 2018, 14:57

      «Люди говорят только о мате с МЮ»....Это опечатка или так и сказал?)))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 13:11

      Отрыв от преследователей очень велик и теперь только чудо может отобрать у МС чемпионство.

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