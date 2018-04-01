Гвардиола: «Один матч до чемпионства в АПЛ? Если мы не победим, у нас будет еще шесть попыток»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Мы как никогда близки к чемпионству. Осталось победить в одном матче. Если мы не победим, то у нас будет еще шесть попыток. Мы так, так близки к этому.

Я понимаю, что люди говорят сейчас только о мате с «Манчестер Юнайтед», но я думаю только о «Ливерпуле» – о матче, который состоится перед игрой с «МЮ» и после нее», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 7 апреля. В 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграют против «Ливерпуля» 4 и 10 апреля.