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    Луис Адриано: «Спартак» перехватил инициативу в борьбе за чемпионство»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России. Напомним, что бразилец стал автором одного из гола в этой встрече.

    «Это была очень сложная и напряженная игра, поэтому победа еще более важна. Мы на втором месте и перехватили инициативу. Благодарю бога за возможность забить очередной гол.

    Продолжим и дальше работать, чтобы стать еще ближе к чемпионству», – приводит слова Адриано Lance.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 09:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2018, 15:00

      Так держать.Мы верим что вы догоните и перегоните паровозников

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 1 апреля 2018, 13:41

      Несбыточные влажные мечты портового негра

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 12:32

      Молодец.Продолжай показывать яркие матчи.

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 1 апреля 2018, 11:23

      Паровоз тормознул--Спартак виноват по коментам это просто писец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 11:09

      это верно, но главное в матчах с аутсайдерами не оступаться и столько брака не допускать как вчера.

      6
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 апреля 2018, 09:49

      сегодня 1 апреля - не верю, что он мог так сказать, он же неглупый человек. Фейк очередной, Lance какая-то.

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 1 апреля 2018, 09:49

      Ну это вряд ли!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 09:31

      Ну всё, понеслась)герои. А ничего что Локомотив на 5 очков по потерянным впереди?

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Федя Кабак 1 апреля 2018, 09:53

      А это как англосаксы, - главное сделать вброс в инфо..., кому нужно поймут, что им делать...

      -1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Федя Кабак 1 апреля 2018, 10:06

      А не чё что у Локо впереди Зенит,,Краснодар,,,,Ростов,,,,так чео шансы сравнялись примерно

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 апреля 2018, 09:28

      рано говорит о чемпионстве, с такой игрой то как вчера, пахать больше надо, это хорошо что у Локомотива трудный календарь, шансы есть если сами не будете лажать)

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 1 апреля 2018, 09:28

      Учитывая оставшиеся матчи,,,то всё может быть,,,,,пока Локо,Краснодар ,Зенит и ЦСКА,,,,будут резаться между собой,,,,,,можно набирать очки,,,,,,,,

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