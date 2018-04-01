Луис Адриано: «Спартак» перехватил инициативу в борьбе за чемпионство»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России. Напомним, что бразилец стал автором одного из гола в этой встрече.

«Это была очень сложная и напряженная игра, поэтому победа еще более важна. Мы на втором месте и перехватили инициативу. Благодарю бога за возможность забить очередной гол.

Продолжим и дальше работать, чтобы стать еще ближе к чемпионству», – приводит слова Адриано Lance.