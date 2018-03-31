Геркус: «Локомотив» напрасно обвиняют в каком-то неспортивном поведении по отношению к «Амкару»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники поступили правильно, перенеся гостевой матч с «Амкаром» (1:2) в Москву. По словам руководителя, он не видит в таком шаге никакого неспортивного поведения.

Напомним, из-за плохого состояния газона на стадионе в Перми клубы договорились провести матч в столице.

– Почему «Локомотив» дважды не справился с «Амкаром»? Пермяки – злые гении для команды?

– Отвечу банально – так получилось. «Амкар» – хорошая команда. Собранно играет, вы сами видите. Игроки старались, бегали, создавали моменты.

– Нет боязни, что после такого переноса…

– Нет. Ничего страшного. Никакой трагедии не произошло. Остальные матчи выиграем, соберемся.

– Как относитесь к общему настрою против «Локомотива» после переноса матча?

– Это говорит о том, что общественность видит везде заговоры, даже там, где их нет, на этом концентрируются. Как все видели – напрасно. А мы создали приятные условия для болельщиков и для футболистов. Играли на хорошем натуральном газоне в присутствии большого количества зрителей. Мы ничего плохого для футбола не сделали. Нас напрасно обвиняют в каком-то неспортивном поведении.