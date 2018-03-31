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  • Геркус: «Локомотив» напрасно обвиняют в каком-то неспортивном поведении по отношению к «Амкару»

Геркус: «Локомотив» напрасно обвиняют в каком-то неспортивном поведении по отношению к «Амкару»

31 марта 2018, 17:18
13

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники поступили правильно, перенеся гостевой матч с «Амкаром» (1:2) в Москву. По словам руководителя, он не видит в таком шаге никакого неспортивного поведения.

Напомним, из-за плохого состояния газона на стадионе в Перми клубы договорились провести матч в столице.

– Почему «Локомотив» дважды не справился с «Амкаром»? Пермяки – злые гении для команды?

– Отвечу банально – так получилось. «Амкар» – хорошая команда. Собранно играет, вы сами видите. Игроки старались, бегали, создавали моменты.

– Нет боязни, что после такого переноса…

– Нет. Ничего страшного. Никакой трагедии не произошло. Остальные матчи выиграем, соберемся.

– Как относитесь к общему настрою против «Локомотива» после переноса матча?

– Это говорит о том, что общественность видит везде заговоры, даже там, где их нет, на этом концентрируются. Как все видели – напрасно. А мы создали приятные условия для болельщиков и для футболистов. Играли на хорошем натуральном газоне в присутствии большого количества зрителей. Мы ничего плохого для футбола не сделали. Нас напрасно обвиняют в каком-то неспортивном поведении.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Геркус Илья
Комментарии (13)
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shinnik
1522506519
фраза Фурсенко "обещаю,всех порвём" обретает очертания...
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Боцман59rus
1522506546
ну вот кто такой геркус,,, ни гинера, ни федуна, ни галицкого не видно и не слышно, тихонько люди тарахтят на посту и не жужжат ,,, стоило локо прыгнуть выше головы - появилась звезда экрана
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Евгений Лесников
1522506818
Господин Геркус вообще -рубаха -парень...Щедро оплатил все расходы Амкара на игру в Москве,поднял настроение всем командам,кто стремится Локомотив догнать и перегнать, и "сделал" героями Евсеева и его футбольных бойцов ....
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Munez89
1522507546
Согласен на 100% с Геркусом
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DOCTOR PENALTY
1522507946
Смотри на табло, президент! Нет вам ни прощения, ни оправдания!!! Просрёте золото - не будет и пощады! ******
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пряник929
1522508349
Всегда так было - если проплатить последней команде , она обыграет первую.... Первый раз в истории проплатила это ... первая команда.... как унтерофицерская жена сама себя высекла....
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kvm
1522508740
хитрожопость подвела геркулеса
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iBragim2102
1522508810
Видимо, Мудко опять этот матч смотрел
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XaXatyn
1522513224
Вот так вот все оплатили и проиграли !
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zigbert
1522570848
Теперь к Геркусу претензий нет - сыграли честно.
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