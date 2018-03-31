Мещеряков: «Интерес «Зенита» к Миранчукам? «Локомотив» тоже интересуется Месси и Мбаппе. Ведем переговоры сейчас»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение относительно слухов в СМИ об интересе «Зенита» к полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам. Общая сумма отступных за обоих футболистов составляет 15 миллионов евро.

– Знаете ли о намерениях клуба из Санкт-Петербурга в отношении Миранчуков?

– Братья? Ну а мы проявляем интерес к Месси, Мбаппе и еще к ряду игроков. Ведем переговоры сейчас.

– Но были контакты с сине-бело-голубыми по поводу Миранчуков?

– До конца срока их контрактов, как до неба. Проявлять к ним интерес может и «Зенит», и кто угодно. Пусть питерцы проявляют интерес на поле и матчи проводят.

– Миранчуки не продаются?

– Они выросли в «Локомотиве» и нужны нам. Они играют в «Локомотиве» и хотят за него играть.

Контракт Алексея Миранчука с красно-зелеными рассчитан до июня 2021 года. Договор Антона Миранчука – до лета 2019-го.