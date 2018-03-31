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  • Мещеряков: «Интерес «Зенита» к Миранчукам? «Локомотив» тоже интересуется Месси и Мбаппе. Ведем переговоры сейчас»

Мещеряков: «Интерес «Зенита» к Миранчукам? «Локомотив» тоже интересуется Месси и Мбаппе. Ведем переговоры сейчас»

31 марта 2018, 14:59
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение относительно слухов в СМИ об интересе «Зенита» к полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам. Общая сумма отступных за обоих футболистов составляет 15 миллионов евро.

– Знаете ли о намерениях клуба из Санкт-Петербурга в отношении Миранчуков?

– Братья? Ну а мы проявляем интерес к Месси, Мбаппе и еще к ряду игроков. Ведем переговоры сейчас.

– Но были контакты с сине-бело-голубыми по поводу Миранчуков?

– До конца срока их контрактов, как до неба. Проявлять к ним интерес может и «Зенит», и кто угодно. Пусть питерцы проявляют интерес на поле и матчи проводят.

– Миранчуки не продаются?

– Они выросли в «Локомотиве» и нужны нам. Они играют в «Локомотиве» и хотят за него играть.

Контракт Алексея Миранчука с красно-зелеными рассчитан до июня 2021 года. Договор Антона Миранчука – до лета 2019-го.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (6)
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h3LL1k
1522499206
нужны! сумму предложат нормальную нолики замелькают и продадут.......
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stoner25
1522501651
Сравнил жопу с пальцем, ахахах
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dinar7777dinar
1522504605
столько в стране идиотов !
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Бухбух
1522506690
Общая сумма отступных за обоих футболистов составляет 15 млн., т.е. продаются сразу оба, оптом. Раздельная продажа не предусмотрена.
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вместе с ЦСКА
1522519583
Зенит коллекционирует бездарностей?))
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