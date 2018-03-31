Максимович: «Об истории «Спартака» знаю многое»

Защитник московского «Спартака» Неманья Максимович рассказал, что с красно-белым клубом был знаком с юности. Напомним, что серб находится в России в аренде.

— У болельщиков «Црвены Звезды», за которую вы играли на родине, и «Спартака», как известно, дружеские отношения. Вы наверняка много слышали о московском клубе еще в юности?

— Да. И многое знаю об истории «Спартака». В послевоенное время в Сербии было сложно следить за матчами российского чемпионата. Но мой агент, с которым знаком, кажется, тысячу лет, рассказывал мне о легендарном московском клубе.

Агент в свое время бывал в СССР, поэтому он — кладезь интересной информации! Например, когда мы ехали на первую встречу с Сергеем Родионовым, он вспоминал, каким классным футболистом был нынешний генеральный директор клуба.