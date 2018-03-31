Верратти: «ПСЖ» должен сохранять спокойствие, важный трофей однажды придет»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мнением о результатах парижского клуба.

«Вокруг «ПСЖ» было много разговоров. Много шумихи о том, что мы ничего не выигрываем, на нас оказывается сильное давление.

Может, мы не добивались нужных высот в последние два года. Мы должны сохранять спокойствие, важный трофей однажды придет.

Выигрывать их не так просто. Побеждать важно – для нас, для клуба. Со стороны может показаться, что трофеи не так важны, но для нас это настоящие цели», – сказал Верратти.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Реала». Сегодня «ПСЖ» сыграет в финале Кубка французской лиги против «Монако». Начало встречи в 22:05 по московскому времени.