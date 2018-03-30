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  • Кутепов – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив»: «Это не наше дело. Оценивать я не вправе»

Кутепов – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив»: «Это не наше дело. Оценивать я не вправе»

30 марта 2018, 19:19
2

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

– Один из главных конкурентов – «Локомотив» – играет дома выездную игру. Насколько удивительно для вас это?

– Оценивать я не вправе. Отношусь спокойно. Это дело двух клубов. Сами решают и договариваются. С одной стороны, так не должно быть, это понятно. Но это не наше дело. Как решили, так пусть и играют. Нам это абсолютно не важно.

Матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Спартак Кутепов Илья
Комментарии (2)
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Бухбух
1522434542
Что-то Кутепов рас ****** ся. Наверно почувствовал свою значимость в Спартаке. После Атлетика что-то его вообще слышно не было.
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frizom
1522442680
ну а что ему переживать, ему надо думать о своей игре завтра. А про остальное надо думать клубу. Я думаю они там все сделают чтобы команде было комфортно
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