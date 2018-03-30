Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

– Один из главных конкурентов – «Локомотив» – играет дома выездную игру. Насколько удивительно для вас это?

– Оценивать я не вправе. Отношусь спокойно. Это дело двух клубов. Сами решают и договариваются. С одной стороны, так не должно быть, это понятно. Но это не наше дело. Как решили, так пусть и играют. Нам это абсолютно не важно.

Матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.