«Лацио» оценивает Милинкович-Савича в 90 миллионов

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре дал оценку стоимости трансфера полузащитника команды Сергея Милинкович-Савича.

«Я не могу знать точно, сколько он может стоить, и даже не хочу думать об этом. Но это сумма определенно превышает 80-90 миллионов евро.

Сергей очень важен для нашей команды, он еще не достиг своего потолка. Его пример показывает, что хороших игроков всегда можно найти и вырастить.

Но я еще раз подчеркну, что «Лацио» никогда не определял на него цену и ничего за него не просил. Прошедшим летом у нас были по нему более или менее сопоставимые предложения, но мы даже не рассматривали их.

Интерес к Сергею сохраняется, но сейчас у нас нет конкретных предложений. Я не вел переговоров по нему с «Реалом», он к нам не обращался», – рассказал Таре.

Напомним, в прессе фигурировала информация об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Ювентуса», «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».