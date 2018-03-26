Игрок сборной Англии наймет личную охрану на ЧМ

Игрок сборной Англии намерен нанять личную охрану на чемпионате мира. Имя игрока не сообщается.

Стоимость охраны составит 40 фунтов в час, при этом игроку придется оплатить переезды и проживание. В общей сложности охрана обойдется в 7 тысяч фунтов.

Федерация футбола Англии также предлагает семьям и друзьям футболистов путевки в Санкт-Петербург на пять и на десять дней. Однако пока игроки не выяснили, будет ли обеспечена безопасность их близким.