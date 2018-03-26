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    Игрок сборной Англии наймет личную охрану на ЧМ

    Игрок сборной Англии намерен нанять личную охрану на чемпионате мира. Имя игрока не сообщается.

    Стоимость охраны составит 40 фунтов в час, при этом игроку придется оплатить переезды и проживание. В общей сложности охрана обойдется в 7 тысяч фунтов.

    Федерация футбола Англии также предлагает семьям и друзьям футболистов путевки в Санкт-Петербург на пять и на десять дней. Однако пока игроки не выяснили, будет ли обеспечена безопасность их близким.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.03.2018 01:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 26 марта 2018, 10:45

      От кого охранять? От ***...нюг которые в пятницу разнесли пол Амстердама или от мармеладных припаркованных в одно место.

      0
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 26 марта 2018, 07:36

      Совсем в маразм впали

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 26 марта 2018, 06:22

      лучше бы данный футболист посмотрел своими глазами на Россию, а не долбил себя в уши и глаза СМИ хейропейскими, там даже без этого всё

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > STAFOR13 26 марта 2018, 06:24

      всё очевидно, ведётся информационная война, потому что Россия не подчиняется штатам и не хочет как страны хейропы окупацию военными базами США.

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 марта 2018, 05:38

      Для английских зарплат это мелочь

      0
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      Рейтинг: +965

      arok 26 марта 2018, 03:25

      Это п....в какой-то, такое ощущение, что они не на мундиаль собрались, а на фронт. Охрану с собой везут . А скоро предложат всем выходить на поле в бронежилеты и красках! Параноики мля!

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