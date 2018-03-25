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    Дмитрий Комбаров – Зобнину и Джано: «Здоровья, парни»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров пожелал выздоровления одноклубникам Джано и Роману Зобнину.

    Напомним, что грузинский футболист повредил крестообразную связку колена. У россиянина подозрение на частичное повреждение мениска.

    «Здоровья, парни! – написал Комбаров на своей странице в инстаграме.

    Источник: Twitter

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    25.03.2018 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 26 марта 2018, 00:31

      Бомбардир фан Спартака? Каждый день в ленте как игроки друг другу пожелания передают

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