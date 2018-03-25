Дмитрий Комбаров – Зобнину и Джано: «Здоровья, парни»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров пожелал выздоровления одноклубникам Джано и Роману Зобнину.

Напомним, что грузинский футболист повредил крестообразную связку колена. У россиянина подозрение на частичное повреждение мениска.

«Здоровья, парни! – написал Комбаров на своей странице в инстаграме.