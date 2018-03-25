Дмитрий Комбаров – Зобнину и Джано: «Здоровья, парни»

Бомбардир фан Спартака? Каждый день в ленте как игроки друг другу пожелания передают
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров пожелал выздоровления одноклубникам Джано и Роману Зобнину.
Напомним, что грузинский футболист повредил крестообразную связку колена. У россиянина подозрение на частичное повреждение мениска.
«Здоровья, парни! – написал Комбаров на своей странице в инстаграме.
Repost from Дмитрий @BrotherKombarov Комбаров: «Здоровья, парни!» #Спартак #Джано #Зобнин #Spartak pic.twitter.com/dUdhTLXLHj— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 марта 2018 г.