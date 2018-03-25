«Барселона» готова предложить больше 100 миллионов за Гризманна

«Барселона» не оставляет попыток заполучить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Каталонцы планируют приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него больше 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что 100 миллионов – сумма отступных в контракте футболиста, однако «Барселона» намерена предложить больше, чтобы не испортить отношения с мадридским клубом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гризманн забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 26 матчах.