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    «Барселона» готова предложить больше 100 миллионов за Гризманна

    «Барселона» не оставляет попыток заполучить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Каталонцы планируют приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него больше 100 миллионов евро.

    Стоит отметить, что 100 миллионов – сумма отступных в контракте футболиста, однако «Барселона» намерена предложить больше, чтобы не испортить отношения с мадридским клубом.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гризманн забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 26 матчах.

    Источник: Sport.es

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    25.03.2018 20:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +906

      Football06 26 марта 2018, 00:55

      Не понимаю зачем он, да атака станет ещё мощнее, но с такими Дембеле Коутиньо Месси и Суаресом зачем не молодой Гризманн? Нужен полузащитник и продать Гомеша, отпустить в Китай Иньесту, Отдать в Аренды Видаля и Суареса Д. И дело в шляпе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 21:27

      Барселона лижет Мадриду???Что-то новенькое

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 22:37

      а что реал тоже лизал все то лето когда то купили то не курили бейла? в итоге лондонский жидок выдоил реал по полной ! трактуй правильно ! да и признайся уже в своих симпатиях к реалу ! и да я знаю что речь об атлетико !

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 25 марта 2018, 23:26

      Вот я ждал именно тебя на мой коммент.Ты просто упустил суть,а точнее смысл моего высказывания.Прочитав новость,я сразу подумал,что Барселона ни когда себя так вести не будет на трансферном рынке,а уж тем более в Испании.А мои слова были сарказмом на саму новость.Если Барса захочет переманить Антуана к себе,то переплачивать не будет и не только за него!!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 23:29

      ну ты змей ! провокатор ! везде форточку найдешь !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 25 марта 2018, 23:30

      ну а как,зато интересно смотреть на реакции людей.Намного веселей как то становится))))

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