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    Сон считает Кейна лучшим игроком в мире

    Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон поделился мнением об игре форварда Гарри Кейна.

    «Кейн – очень важный игрок для сборной, ведь это лучший футболист в мире.

    Травма Гарри? Это футбол, поэтому иногда ты получаешь травмы. Но «Тоттенхэм» может сыграть и без Гарри, это грустно, но мы должны быть готовы.

    Я не такой, как Гарри. Я просто пытаюсь тренироваться каждый день и пробую прогрессировать», – сказал Сон.

    Напомним, что Кейн получил травму голеностопа в феврале и может вернуться на поле к маю.

    Источник: Skysports

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    25.03.2018 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 15:02

      Пока еще не лучший,но идет к этому с невероятной настойчивостью.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 марта 2018, 14:36

      Кейн действительно хорош,один из лучших !

      1
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