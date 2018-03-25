Сон считает Кейна лучшим игроком в мире

Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон поделился мнением об игре форварда Гарри Кейна.

«Кейн – очень важный игрок для сборной, ведь это лучший футболист в мире.

Травма Гарри? Это футбол, поэтому иногда ты получаешь травмы. Но «Тоттенхэм» может сыграть и без Гарри, это грустно, но мы должны быть готовы.

Я не такой, как Гарри. Я просто пытаюсь тренироваться каждый день и пробую прогрессировать», – сказал Сон.

Напомним, что Кейн получил травму голеностопа в феврале и может вернуться на поле к маю.