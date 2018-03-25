Кейн или Вернер могут заменить в «Баварии» Левандовского

В «Баварии» приступили к поиску нападающего на замену Роберту Левандовскому.

В сферу интересов мюнхенского клуба входят Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.

Ранее сообщалось, что Левандовски покинет «Баварию» в конце сезона. На поляка претендует «Реал».