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    Кейн или Вернер могут заменить в «Баварии» Левандовского

    В «Баварии» приступили к поиску нападающего на замену Роберту Левандовскому.

    В сферу интересов мюнхенского клуба входят Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.

    Ранее сообщалось, что Левандовски покинет «Баварию» в конце сезона. На поляка претендует «Реал».

    Источник: Marca

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    25.03.2018 08:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 марта 2018, 13:17

      Выбор очевиден. Тимофей моложе, талантливей, универсальней, да и уже сейчас он показывает себя не намного хуже Кейна, иначе в основе сборной не играл бы. Ну и на акклиматизацию время не понадобится. Вообще он молодого Подольски напоминает, только эмоциональная устойчивость выше, так что не должен поддаться внешнему давлению, как Лукаш.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 марта 2018, 11:21

      Посмотрим,думаю летом будет много интересного

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 марта 2018, 10:56

      Кейн лучше, но он вряд ли поедет в Германию

      0
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      Рейтинг: +19

      neutral person 25 марта 2018, 09:14

      Вернер лучше любого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 марта 2018, 08:59

      Тут, в общем-то, слишком много допущений. Лично моё мнение: Кейн в Реал, Вернер - в Баварию в пару к Левандовски (никуда он не уйдёт). Ума не приложу, зачем Реалу Роберт, когда есть целый ряд игроков ни чем не хуже его и значительно моложе, те же Кейн или Салах.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 марта 2018, 08:29

      Для Кейна Бавария идеальный клуб

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > RedWhiteFans2 25 марта 2018, 08:55

      почему?

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