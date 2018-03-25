Кейн или Вернер могут заменить в «Баварии» Левандовского

Выбор очевиден. Тимофей моложе, талантливей, универсальней, да и уже сейчас он показывает себя не намного хуже Кейна, иначе в основе сборной не играл бы. Ну и на акклиматизацию время не понадобится. Вообще он молодого Подольски напоминает, только эмоциональная устойчивость выше, так что не должен поддаться внешнему давлению, как Лукаш.
В «Баварии» приступили к поиску нападающего на замену Роберту Левандовскому.
В сферу интересов мюнхенского клуба входят Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.
Ранее сообщалось, что Левандовски покинет «Баварию» в конце сезона. На поляка претендует «Реал».