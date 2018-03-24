Перес хочет сохранить Зидана. Француз примет решение в конце сезона

Если Перес желает сохранить Зидана,то скорей всего так и будет.
Президент «Реала» Флорентино Перес надеется продолжить работу с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает Marca.
Зидан на данный момент не принял решение. Ожидается, что он определится со своим будущим в мае.
Согласно источнику, клуб из-за неопределенности рассматривает варианты сотрудничества с другими тренерами.
Напомним, Зидан возглавил мадридский клуб в январе 2016 года. Под его руководством команды выиграла восемь трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов.