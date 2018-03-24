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    Перес хочет сохранить Зидана. Француз примет решение в конце сезона

    Президент «Реала» Флорентино Перес надеется продолжить работу с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает Marca.

    Зидан на данный момент не принял решение. Ожидается, что он определится со своим будущим в мае.

    Согласно источнику, клуб из-за неопределенности рассматривает варианты сотрудничества с другими тренерами.

    Напомним, Зидан возглавил мадридский клуб в январе 2016 года. Под его руководством команды выиграла восемь трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    24.03.2018 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 17:58

      Если Перес желает сохранить Зидана,то скорей всего так и будет.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 17:06

      да останется,они друг другу нужны.

      2
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