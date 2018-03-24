Перес хочет сохранить Зидана. Француз примет решение в конце сезона

Президент «Реала» Флорентино Перес надеется продолжить работу с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает Marca.

Зидан на данный момент не принял решение. Ожидается, что он определится со своим будущим в мае.

Согласно источнику, клуб из-за неопределенности рассматривает варианты сотрудничества с другими тренерами.

Напомним, Зидан возглавил мадридский клуб в январе 2016 года. Под его руководством команды выиграла восемь трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов.