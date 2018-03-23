Тер Стегену не понравилось сравнение с Месси

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал о своем отношении к тому, что за умение играть ногами его сравнивают с одноклубником Лионелем Месси.

«Я слышал, что меня называют «Месси в перчатках». Но Лео играет на высочайшем уровне уже много лет, поэтому не стоит меня с ним сравнивать.

Моя первоочередная задача – это защищать свои ворота. Это самое важное для любого голкипера. Можно финтить, здорово пасовать ногами, но как только ты совершишь ошибку, мнение о тебе тут же перевернется с ног на голову», – считает тер Стеген.

В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей в составе «Барселоны» в Примере, в которых пропустил 12 голов.