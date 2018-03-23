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    Тер Стегену не понравилось сравнение с Месси

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал о своем отношении к тому, что за умение играть ногами его сравнивают с одноклубником Лионелем Месси.

    «Я слышал, что меня называют «Месси в перчатках». Но Лео играет на высочайшем уровне уже много лет, поэтому не стоит меня с ним сравнивать.

    Моя первоочередная задача – это защищать свои ворота. Это самое важное для любого голкипера. Можно финтить, здорово пасовать ногами, но как только ты совершишь ошибку, мнение о тебе тут же перевернется с ног на голову», – считает тер Стеген.

    В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей в составе «Барселоны» в Примере, в которых пропустил 12 голов.

    Источник: FourFourTwo

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    23.03.2018 10:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 10:54

      Ошибку игрока в центре поля может никто не заметить.Ошибка вратаря - гол.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 марта 2018, 14:01

      Что за ХНЯ! Какой тер стеген??? похмелитесь уже

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 марта 2018, 11:58

      Во логика у человека

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 марта 2018, 10:38

      Тер Стеген. Ахахаха. Стеген. Господа, он же немец! St читается как Ш!

      2
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      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ > bset 23 марта 2018, 11:16

      он голландец тока вот паспорт немца. потому и стеген

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > ЛивеерпулЬ 23 марта 2018, 11:40

      Разве? Он же даже родился в Германии.

      1
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ЛивеерпулЬ 23 марта 2018, 14:02

      Вот х у й н ю - то сморозил!!!)))

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > bset 23 марта 2018, 14:03

      Всё верно, +.

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      Рейтинг: +27

      LSV_911 > ЛивеерпулЬ 24 марта 2018, 19:46

      Точнее говоря, немец с голландской фамилией. Кстати, в Германии его так и называют через "с". Был в Мёнхенгладбахе на матче, когда он ещё за местную "Боруссию" играл, так его там так и объявили - Тер Стеген.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 10:31

      Скромность и показатели (29-12) вызывают уважение.

      1
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