Селихов: «Будет очень тяжело догнать «Локомотив»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает трудновыполнимой задачу погони за «Локомотивом» в чемпионской гонке.

После 23 туров «Спартак» идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков (у «железнодорожников» есть игра в запасе).

– Реально догнать «Локомотив»?

– Будет очень тяжело. У нас уже нет в запасе очной игры с «Локомотивом» и теперь нужно рассчитывать, что они сами оступятся. Понятно, что про себя тоже нужно не забывать.

– В прошлом году вы сами были на месте «Локо». Что психологически легче – лидировать или догонять?

– Когда лидируешь, у тебя есть право на ошибку. А сейчас такая плотность, все очко в очко идем. Играешь вничью – выпадаешь из тройки. Будем биться до последнего.