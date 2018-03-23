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    Селихов: «Будет очень тяжело догнать «Локомотив»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает трудновыполнимой задачу погони за «Локомотивом» в чемпионской гонке.

    После 23 туров «Спартак» идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков (у «железнодорожников» есть игра в запасе).

    – Реально догнать «Локомотив»?

    – Будет очень тяжело. У нас уже нет в запасе очной игры с «Локомотивом» и теперь нужно рассчитывать, что они сами оступятся. Понятно, что про себя тоже нужно не забывать.

    – В прошлом году вы сами были на месте «Локо». Что психологически легче – лидировать или догонять?

    – Когда лидируешь, у тебя есть право на ошибку. А сейчас такая плотность, все очко в очко идем. Играешь вничью – выпадаешь из тройки. Будем биться до последнего.

    Источник: «Российская газета»

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    23.03.2018 09:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 марта 2018, 17:13

      Шансы есть всегда! Особенно если Селихов будет в воротах стоять насмерть! Но и без удачи здесь никак!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 марта 2018, 12:58

      "Очко в очко идем". Ничего личного....просто процетировал Селихова!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 12:55

      конечно тяжело, но при удачных обстоятельствах вполне возможно.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 10:38

      Бейтесь, мы поддержим!

      2
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 23 марта 2018, 10:16

      С таким настроем?Спартчи- поддержите Селихва.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 марта 2018, 10:05

      Трудно но возможно.

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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 23 марта 2018, 10:04

      Такой Локо почти уже чемпион

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