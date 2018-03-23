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Гилерме не считает «Зенит» конкурентом «Локомотива»

23 марта 2018, 09:31
25

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме назвал главных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне.

«Главные наши конкуренты – «Спартак» и ЦСКА. Думаю, что они будут биться за первое место до последней возможности.

Нам с ними уже не играть в этом сезоне. Все зависит только от нас самих. Нужно побеждать, не оглядываясь на конкурентов.

Нельзя думать, будто мы уже чего-то добились. Впереди 8 тяжелых матчей», – считает футболист.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 49 очками. «Спартак» и ЦСКА занимают на данный момент второе и третье места соответственно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак ЦСКА Гилерме
Комментарии (25)
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Диктор
1521787477
Я вообще считаю у Локомотива один конкурент в борьбе за золото-это Спартак.
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woyser
1521787571
Борьба будет за 2 и 3 места. С первым скорее всего уже всё ясно. Да, Гилерме про Зенит ничего не сказал, Бомбардир, как всегда жжёт))
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rostik-100
1521788714
Да я вообще Зенит конкурентом за пятое место с Уфой считаю, что бы еще в Лигу Европы попали, первые три однозначно Локо, Спартак и ЦСКА, четвертый Краснодар, а с такой мгрой Зенит может и пятым не стать, Ща календарь их посмотрю оставшейся и Уфы.
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vladimir-7
1521789243
Да, Спартак и ЦСКА будут бороться за первое место. Думаю, что Зенит не сказал своего решающего слова, да и Краснодар будет бороться за выход в ЛЧ или ЛЕ.
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m40
1521791865
11 матчей, 2 победы...думаю, только Уфа и Арсенал считают Зенит своим конкурентом в борьбе за 5 место
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ateist90
1521793522
Зенит сам поherил все шансы на чемпионство;) И паровозов уже точно не догать, удачей будет место в тройке, с такой игрой(ее отсутствием) и тренерским гением Манчини. Этот сезон провален как, бы он не закончился для Зенита!
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Татарин за ЦСКА
1521794856
Да Зенит и сам себя не считает конкурентом ни ЦСКА, ни Спартаку,ни Локомотиву и даже Уфе
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OfaZavr
1521796958
все верно, так и есть, Зене бы за еврокубки зацепиться и то за счастье будет.
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ARTHUR19
1521802784
Не понимаю я причем здесь Зенит? Гильермо сказал что конкурентами будут Спартак и ЦСКА, а про Зенит он ничего не сказал. Получается что Бомбардир опять передергивает в заголовке футболиста. В данном случае, акцент ставился на то что Спартак и ЦСКА - конкуренты, а про Зенит речи не шло.
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С-Пб on-line
1521803070
В этом сезоне уже не конкурент, верно
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