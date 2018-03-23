Гилерме не считает «Зенит» конкурентом «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме назвал главных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне.

«Главные наши конкуренты – «Спартак» и ЦСКА. Думаю, что они будут биться за первое место до последней возможности.

Нам с ними уже не играть в этом сезоне. Все зависит только от нас самих. Нужно побеждать, не оглядываясь на конкурентов.

Нельзя думать, будто мы уже чего-то добились. Впереди 8 тяжелых матчей», – считает футболист.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 49 очками. «Спартак» и ЦСКА занимают на данный момент второе и третье места соответственно.