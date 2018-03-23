Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гилерме не считает «Зенит» конкурентом «Локомотива»

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме назвал главных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне.

    «Главные наши конкуренты – «Спартак» и ЦСКА. Думаю, что они будут биться за первое место до последней возможности.

    Нам с ними уже не играть в этом сезоне. Все зависит только от нас самих. Нужно побеждать, не оглядываясь на конкурентов.

    Нельзя думать, будто мы уже чего-то добились. Впереди 8 тяжелых матчей», – считает футболист.

    «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 49 очками. «Спартак» и ЦСКА занимают на данный момент второе и третье места соответственно.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2018 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 марта 2018, 15:58

      При таком отрыве в очках и количестве оставшихся матчей, у паровоза практически (если сами не начудят) нет конкурентов в заканчивающемся сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 10:34

      У Локомотива с Зенитом будет еще очная встреча и она кое что прояснит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 марта 2018, 16:48

      Обидно болельщикам такое видеть. Вдвойне обидно, что это полная правда. При таком тренере, при таких вложениях. И втройне обидно видеть впереди себя ЦСКА, у которого с финансами сейчас не все так хорошо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > bset 24 марта 2018, 07:40

      но неплохо с молодежкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 марта 2018, 14:04

      В этом сезоне уже не конкурент, верно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 23 марта 2018, 13:59

      Не понимаю я причем здесь Зенит? Гильермо сказал что конкурентами будут Спартак и ЦСКА, а про Зенит он ничего не сказал.

      Получается что Бомбардир опять передергивает в заголовке футболиста. В данном случае, акцент ставился на то что Спартак и ЦСКА - конкуренты, а про Зенит речи не шло.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > ARTHUR19 23 марта 2018, 16:51

      Так можно под любой новостью Бомбардира написать. Тут уже всем очевидно, какие недалекие школьники заголовок переворачивают. Вот перейти в источник, к примеру - нормальный заголовок, отражающий суть самой статьи. А тут через одно место. И так постоянно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 23 марта 2018, 12:58

      Как бы донести эти слова до Фурсенко и манчини? чтоп эти два, как их стало модно называть, "мэнэджэра" услышали отзыв о своей работе..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 12:22

      все верно, так и есть, Зене бы за еврокубки зацепиться и то за счастье будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 марта 2018, 11:47

      Да Зенит и сам себя не считает конкурентом ни ЦСКА, ни Спартаку,ни Локомотиву и даже Уфе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      I-G 23 марта 2018, 11:41

      В следующий раз давайте так: "Зенит" не считает "Зенит" конкурентом "Зенита". Чего уж там..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      ateist90 23 марта 2018, 11:25

      Зенит сам поherил все шансы на чемпионство;) И паровозов уже точно не догать, удачей будет место в тройке, с такой игрой(ее отсутствием) и тренерским гением Манчини.
      Этот сезон провален как, бы он не закончился для Зенита!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11