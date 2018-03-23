Бекхэм назвал лучшего игрока в истории футбола

Бэкс с Зиданом одного поколения,нет ничего удивительного,что одному "технарю" нравился другой "технарь".
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм назвал Зинедина Зидана лучшим игроком за всю историю футбола.
«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен, – сказал Бекхэм.
Напомним, что Бекхэм и Зидан вместе играли за «Реал». Француз на данный момент возглавляет мадридский клуб.
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 22 марта 2018 г.