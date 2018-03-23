Бекхэм назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм назвал Зинедина Зидана лучшим игроком за всю историю футбола.

«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен, – сказал Бекхэм.

Напомним, что Бекхэм и Зидан вместе играли за «Реал». Француз на данный момент возглавляет мадридский клуб.