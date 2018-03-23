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    Бекхэм назвал лучшего игрока в истории футбола

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм назвал Зинедина Зидана лучшим игроком за всю историю футбола.

    «Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен, – сказал Бекхэм.

    Напомним, что Бекхэм и Зидан вместе играли за «Реал». Француз на данный момент возглавляет мадридский клуб.

    Источник: УЕФА

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    23.03.2018 01:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 23 марта 2018, 12:13

      Бэкс с Зиданом одного поколения,нет ничего удивительного,что одному "технарю" нравился другой "технарь".

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 10:22

      у каждого болельщика свой лучший поэтому одного мнения здесь быть не может, хотя Зидан и вправду топ и супер!

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2018, 09:10

      Каждому поколению - свои герои. В своё время Зидан был лучшим. Конец 90-х - начало 00-х - его эпоха.

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 23 марта 2018, 05:03

      Зидан был реально крут. Один из лучших в истории футбола. Однозначно

      6
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      Рейтинг: +142

      SERG63 23 марта 2018, 04:20

      Лучший и как футболист и как человек.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 марта 2018, 03:53

      Сложно не согласиться

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 23 марта 2018, 01:48

      Буффон - Мальдини, Мур, Беккенбауэр, Лам - Райкаард, Зидан, Марадона - Круифф, Месси, Пеле. Это моя символическая сборная. И Зидан - один из монстров футбола.... одна из икон.

      4
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > LSV_911 23 марта 2018, 09:09

      Я бы добавил Тьерри Анри.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > LSV_911 23 марта 2018, 12:02

      за последние лет 20 то что я видел: Буффон - Роберто Карлос, Мальдини, Пуйоль, Кафу- Зидан, Хави, Иньеста,- Рональдиньо, Роналдо(Зубастик), Месси.

      -1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > ОЛЕГ К. 23 марта 2018, 13:43

      А я бы Яшина.

      -1
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 > dinar7777dinar 24 марта 2018, 19:40

      Нормальную ты сборную собрал, но.... опорника нет. А может, вместо Р. Карлоса на левом фланге Мальдини, а в центр обороны Терри или Несту?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 марта 2018, 01:34

      ну если не самый лучший игрок в истории то один из самых лучших в истории ! мне никогда не нравилась сборная франции, ювентус, реал но зидана уважают многие и он был по-настоящему лидером где бы он не играл !

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