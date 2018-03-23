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    Гилерме: «Для меня матч России с Бразилией особенный»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, встреча команда пройдет в пятницу на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Игра будет плотная, скорее всего, не самая результативная.

    В обеих сборных у меня много друзей. Понятно, что для меня этот матч особенный, жду его с нетерпением. Надеюсь, не опоздаем к началу трансляции после вечерней тренировки», – заявил Гилерме.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.03.2018 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 марта 2018, 04:36

      А, Черчесов его не вызвал в сборную?

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