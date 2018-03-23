Гилерме: «Для меня матч России с Бразилией особенный»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, встреча команда пройдет в пятницу на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Игра будет плотная, скорее всего, не самая результативная.

В обеих сборных у меня много друзей. Понятно, что для меня этот матч особенный, жду его с нетерпением. Надеюсь, не опоздаем к началу трансляции после вечерней тренировки», – заявил Гилерме.