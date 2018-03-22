Иньеста рассматривает возможность переезда в Китай

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о своем будущем.

«Я еще не обсуждал свое будущее ни с кем. Сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь. В моей голове крутится много мыслей, но я должен быть на 100 процентов уверен в решении, которое я приму в итоге.

Как я и говорил, есть еще несколько недель, чтобы принять решение. Это будет одно из самых важных решений в моей жизни. Самым важным был момент, когда я пришел в «Барселону».

Это будет личное решение, я буду руководствоваться тем, что чувствую как игрок и как человек. Если у меня не будет травм и все будет идти нормально, мне трудно представить, чтобы в ближайшие два года я не попал в стартовый состав «Барселоны».

Рассматриваю ли предложения из Китая? Все варианты, которые не связаны «Барселоной». Рассматриваю все возможные варианты.

Сборная? Ближайшие выступления за сборную могут быть последними. Ситуация такая же, как и в клубе», – сказал Иньеста.

Ранее футболист заявил, что решит вопрос о своем будущем до 30 апреля.