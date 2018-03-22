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    Иньеста рассматривает возможность переезда в Китай

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о своем будущем.

    «Я еще не обсуждал свое будущее ни с кем. Сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь. В моей голове крутится много мыслей, но я должен быть на 100 процентов уверен в решении, которое я приму в итоге.

    Как я и говорил, есть еще несколько недель, чтобы принять решение. Это будет одно из самых важных решений в моей жизни. Самым важным был момент, когда я пришел в «Барселону».

    Это будет личное решение, я буду руководствоваться тем, что чувствую как игрок и как человек. Если у меня не будет травм и все будет идти нормально, мне трудно представить, чтобы в ближайшие два года я не попал в стартовый состав «Барселоны».

    Рассматриваю ли предложения из Китая? Все варианты, которые не связаны «Барселоной». Рассматриваю все возможные варианты.

    Сборная? Ближайшие выступления за сборную могут быть последними. Ситуация такая же, как и в клубе», – сказал Иньеста.

    Ранее футболист заявил, что решит вопрос о своем будущем до 30 апреля.

    Источник: AS

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    22.03.2018 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 23:07

      года два может стабильно играть за Барселону и точно им не помешает,а потом,как жизнь покажет.

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