Иньеста пообещал решить свое будущее до 30 апреля

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, что определится со своим будущим до конца апреля этого года.

«Я обсужу мое решение с клубом и затем сообщу вам о нем. Со своим будущим определюсь до 30 апреля.

У меня всего два варианта: продолжить карьеру здесь или уйти. Я уже говорил это, когда продлевал контракт. С тех пор ничего не изменилось», – заявил Иньеста.

В октябре 2017 года 33-летний футболист подписал с «Барселоной» новый контракт, рассчитанный до конца карьеры. За каталонцев хавбек выступает с 2002 года.