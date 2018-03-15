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    Иньеста пообещал решить свое будущее до 30 апреля

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, что определится со своим будущим до конца апреля этого года.

    «Я обсужу мое решение с клубом и затем сообщу вам о нем. Со своим будущим определюсь до 30 апреля.

    У меня всего два варианта: продолжить карьеру здесь или уйти. Я уже говорил это, когда продлевал контракт. С тех пор ничего не изменилось», – заявил Иньеста.

    В октябре 2017 года 33-летний футболист подписал с «Барселоной» новый контракт, рассчитанный до конца карьеры. За каталонцев хавбек выступает с 2002 года.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2018 08:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:52

      Конечно уходить нужно самому,не дожидаясь быть не нужным,отработанным материалом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 15 марта 2018, 12:36

      Месси тоже через 3 года на пенсию соберется?! Он же вчера один всю челсю пополам разорвал!
      Эх, нестойкие они, испанчики. Березуцкие с Игнашевичем всё ещё могут помочь сборной, а эти южане...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 15 марта 2018, 10:04

      Андрюха не уходи !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 марта 2018, 09:46

      Годик ещё свободно может поиграть за Барсу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 15 марта 2018, 09:19

      Один из легенд Барселоны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 марта 2018, 09:12

      Года 2 попылить на высоком уровне точно ещё может. Пирло и Скоулз (кто с похожим амплуа) с годами теряли в скорости, но их просто глубинными распасовщиками ставили - польза неоценимая. Пусть остаётся, рано в Китай!

      2
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Danish Dynamite 15 марта 2018, 09:19

      Не китай а штаты:)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 марта 2018, 08:38

      Интересно, а если он решит в 58 карьеру завершить или в 72, зарплату будет все равно получать?

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo > DeviDjons 15 марта 2018, 09:48

      Думаю да. Я бы ему еще пенсию платил до конца жизни

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