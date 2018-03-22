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  • Иньеста: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». Если честно, мне вообще все равно»

Иньеста: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». Если честно, мне вообще все равно»

22 марта 2018, 16:58
13

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что не будет удивлен переходом нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». По словам испанца, его вообще не интересует данный вопрос.

Напомним, Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перебрался в Париж.

В марте СМИ сообщили, что представители «Реала» провели встречу с отцом форварда, на которой было решено, что сливочные предложат за 26-летнего игрока 400 миллионов евро этим летом.

«Был бы я удивлен, увидев, что Неймар присоединился к «Реалу»? Честно говоря, нет. На самом деле мне все равно. Я не хочу, чтобы это считалось недостатком уважения. «Реал» приобретет одного из лучших игроков в мире. Но думаю, что «Барселона» по-прежнему является командой более высокого качества», – сказал Иньеста.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Франция. Кубок Барселона Реал ПСЖ Иньеста Андрес Неймар
Комментарии (13)
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cevin cigan
1521728539
"Мне всё равно куда перейдёт петушок,я в Китай сваливаю"!
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Cules2013
1521732998
Вот я того же мнения. После того, как он кинул Барсу, к нему никакого уважения и заинтересованности. Несмотря на то, что Неймар по таланту один из лучших игроков мира, от него много проблем как на поле, так и за его пределами. Слишком много понтов, всё время тянет одеяло на себя. Поэтому, его переход в Реал едва ли усилит эту команду и как-то отразится на расстановке сил в Эль-Классико. Я больше скажу, как он будет уживаться вместе с Рамосом и Роналду, если он и с Кавани-то поладить не смог) Пусть переходит к сливочным, развалит клуб изнутри)))
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Татарин за ЦСКА
1521734145
оу оу оу потише,старичок.Хоть и легенда,но высокомерие оставь при себе.
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Александр52
1521735206
На самом деле в мировом футболе есть от силы 5 авторитетов, мнению которых можно доверять. Иньеста один из них. А Неймар, всего лишь хороший игрок, точнее, был им, но разменял себя по мелочам. Барса вперёд.
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DeStar
1521735592
Реалу нужен игрок такого класса, но точно не неймар..
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zigbert
1521737086
Иногда задумаешься какой следующий опрометчивый шаг сделает Неймар?
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ZGAMES
1521791070
если неймар будет скакать от клуба к клубу, он просто наберет себе славу как "Самый дорогой игрок" и всё...
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