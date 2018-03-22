Иньеста: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». Если честно, мне вообще все равно»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что не будет удивлен переходом нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». По словам испанца, его вообще не интересует данный вопрос.

Напомним, Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перебрался в Париж.

В марте СМИ сообщили, что представители «Реала» провели встречу с отцом форварда, на которой было решено, что сливочные предложат за 26-летнего игрока 400 миллионов евро этим летом.

«Был бы я удивлен, увидев, что Неймар присоединился к «Реалу»? Честно говоря, нет. На самом деле мне все равно. Я не хочу, чтобы это считалось недостатком уважения. «Реал» приобретет одного из лучших игроков в мире. Но думаю, что «Барселона» по-прежнему является командой более высокого качества», – сказал Иньеста.