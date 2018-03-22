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    Иньеста: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». Если честно, мне вообще все равно»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что не будет удивлен переходом нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». По словам испанца, его вообще не интересует данный вопрос.

    Напомним, Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перебрался в Париж.

    В марте СМИ сообщили, что представители «Реала» провели встречу с отцом форварда, на которой было решено, что сливочные предложат за 26-летнего игрока 400 миллионов евро этим летом.

    «Был бы я удивлен, увидев, что Неймар присоединился к «Реалу»? Честно говоря, нет. На самом деле мне все равно. Я не хочу, чтобы это считалось недостатком уважения. «Реал» приобретет одного из лучших игроков в мире. Но думаю, что «Барселона» по-прежнему является командой более высокого качества», – сказал Иньеста.

    Источник: Tribalfootball

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    22.03.2018 16:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14

      ZGAMES 23 марта 2018, 10:44

      если неймар будет скакать от клуба к клубу, он просто наберет себе славу как "Самый дорогой игрок" и всё...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > ZGAMES 11 апреля 2018, 08:15

      Дак он это и есть, и все

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 19:44

      Иногда задумаешься какой следующий опрометчивый шаг сделает Неймар?

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 марта 2018, 19:19

      Реалу нужен игрок такого класса, но точно не неймар..

      4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 марта 2018, 19:13

      На самом деле в мировом футболе есть от силы 5 авторитетов, мнению которых можно доверять. Иньеста один из них. А Неймар, всего лишь хороший игрок, точнее, был им, но разменял себя по мелочам. Барса вперёд.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 18:55

      оу оу оу потише,старичок.Хоть и легенда,но высокомерие оставь при себе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 23 марта 2018, 22:34

      Оооо Татарин вернулся, где ты там высокомерие увидел? Почему ему не должно быть насрать на то куда перейдет Неймар??? Который свалил как последняя крыса, всем футболистам Барсы насрать на него как и фанатам, а и еще этот старичек любого молоденького повозит по полю и тебя в том числе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 24 марта 2018, 01:47

      я трусам не пишу.очко поджал,ху.итень ты ингушская.Иди соси у месси и иньесты.

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 22:46

      Рот твой ипал приезжай

      -2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 марта 2018, 18:36

      Вот я того же мнения. После того, как он кинул Барсу, к нему никакого уважения и заинтересованности. Несмотря на то, что Неймар по таланту один из лучших игроков мира, от него много проблем как на поле, так и за его пределами. Слишком много понтов, всё время тянет одеяло на себя. Поэтому, его переход в Реал едва ли усилит эту команду и как-то отразится на расстановке сил в Эль-Классико. Я больше скажу, как он будет уживаться вместе с Рамосом и Роналду, если он и с Кавани-то поладить не смог) Пусть переходит к сливочным, развалит клуб изнутри)))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 22 марта 2018, 18:56

      вы сами себе фанаты Барселоны противоречите

      -1
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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 22:37

      ты за всех это отвечаешь чтоли ?
      за базаром своим следи баклан

      0
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 22 марта 2018, 17:22

      "Мне всё равно куда перейдёт петушок,я в Китай сваливаю"!

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