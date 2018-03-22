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    «Барселона» вновь хочет купить у «ПСЖ» Рабьо

    «Барселона» не растеряла интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

    В каталонском клубе считают, что в перспективе 22-летний футболист сможет заменить в центре поля Серхио Бускетса и Ивана Ракитича.

    Сине-гранатовые пытались заполучить француза прошлым летом в рамках сделки по форварду Неймару, но парижане ответили отказом.

    В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 41-ти матчах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. Хавбек связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2019 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.03.2018 13:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 16:58

      Конечно ПСЖ не захочет его отдавать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 марта 2018, 15:34

      Да

      0
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