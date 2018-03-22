«Барселона» вновь хочет купить у «ПСЖ» Рабьо

«Барселона» не растеряла интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

В каталонском клубе считают, что в перспективе 22-летний футболист сможет заменить в центре поля Серхио Бускетса и Ивана Ракитича.

Сине-гранатовые пытались заполучить француза прошлым летом в рамках сделки по форварду Неймару, но парижане ответили отказом.

В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 41-ти матчах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. Хавбек связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2019 года.