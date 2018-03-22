Два игрока «Шахтера» пробежали больше всех в Лиге чемпионов

По итогам последних восьми матчей Лиги чемпионов сразу два полузащитника «Шахтера» входят в тройку игроков, преодолевших наибольшую дистанцию на поле.

Лидирует по данному показателю Фред. На его счету 94 458 метров за 720 минут. За ним следует полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас – 92 253 метра за 691 минуту. Замыкает тройку еще один представитель украинского клуба – Тарас Степаненко. Он пробежал 89 251 метр за 684 минуты.