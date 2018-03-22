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    Два игрока «Шахтера» пробежали больше всех в Лиге чемпионов

    По итогам последних восьми матчей Лиги чемпионов сразу два полузащитника «Шахтера» входят в тройку игроков, преодолевших наибольшую дистанцию на поле.

    Лидирует по данному показателю Фред. На его счету 94 458 метров за 720 минут. За ним следует полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас – 92 253 метра за 691 минуту. Замыкает тройку еще один представитель украинского клуба – Тарас Степаненко. Он пробежал 89 251 метр за 684 минуты.

    Источник: УЕФА

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    22.03.2018 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 марта 2018, 19:54

      ну наша сборная тоже бегать умеет ! только толку ноль ! фред из шахтера реально крут !

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