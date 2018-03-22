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    Каземиро: «В 1/4 финала ЛЧ могу сломать Дугласа Косту пополам»

    Полузащитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от противостояния с партнером по «пентакампеонам» Дугласом Костой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Сломаю Дугласа пополам, если будет необходимость!» – заявил полузащитник сливочных.

    Первая игра между итальянским «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля.

    Источник: Calciomercato

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    22.03.2018 00:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 марта 2018, 14:08

      Ну и дурак, от него такого не ожидал. Каземиро думает, наверное, что сказал что-то крутое и брутальное, но нет. Это неуважение к сопернику ещё и переход на личности. Я бы за такие вещи штрафовал на месте УЕФА. В Англии штрафуют за всякий бред в соцсетях.

      1
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 22 марта 2018, 17:32

      В туалете Рамосу только сломать и порвать сможет что-нибудь)

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:57

      Был Коста один ,теперь будет два.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2018, 08:32

      Каземиро может ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 22 марта 2018, 07:27

      Вот почему эти люди все выигрывают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 00:37

      Угроза тянет на статью.

      2
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