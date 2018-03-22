Каземиро: «В 1/4 финала ЛЧ могу сломать Дугласа Косту пополам»

Полузащитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от противостояния с партнером по «пентакампеонам» Дугласом Костой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сломаю Дугласа пополам, если будет необходимость!» – заявил полузащитник сливочных.

Первая игра между итальянским «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля.