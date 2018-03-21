Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Батистута полагает, что «Рома» может пройти «Барселону»

    Бывший игрок итальянской «Ромы» Габриэль Батистута поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между «волчицей» и «Барселоной». Аргентинец верит в римлян.

    «Рома» всегда была в числе топ-клубов, но для большого успеха постоянно чего-то не хватает. Сейчас команда хорошо выступает. Римляне вполне могут пройти «Барселону», а впоследствии и выиграть Лигу чемпионов», – сказал эксперт.

    Первый матч между командами состоится 4 апреля.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2018 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 марта 2018, 14:10

      Бывший игрок итальянской «Ромы»...
      --------
      Понесло Остапа. О - объективность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:41

      с нынешней Барсой точно не совладать, пободаться можно попробовать но итоговая победа думаю все равно будет за каталонцами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:47

      Вот так ни больше ни меньше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 22 марта 2018, 09:49

      Я чет поверил в этот бред))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 22 марта 2018, 05:35

      Процента 3 есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 22 марта 2018, 01:48

      Дома Рома выиграет 1-0. В гостях 1-2 проиграет и поедет дальше.
      Вангую.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 марта 2018, 01:21

      ага. встретится с севильей в финале

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 00:39

      Габриэль в своём оптимизме далеко зашёл

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11