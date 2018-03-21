Батистута полагает, что «Рома» может пройти «Барселону»

Бывший игрок итальянской «Ромы» Габриэль Батистута поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между «волчицей» и «Барселоной». Аргентинец верит в римлян.

«Рома» всегда была в числе топ-клубов, но для большого успеха постоянно чего-то не хватает. Сейчас команда хорошо выступает. Римляне вполне могут пройти «Барселону», а впоследствии и выиграть Лигу чемпионов», – сказал эксперт.

Первый матч между командами состоится 4 апреля.