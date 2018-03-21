Санчес ожидал от себя в «Манчестер Юнайтед» большего

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес поделился ощущениями от первых месяцев в команде. Чилиец собой недоволен.

«Поскольку я требователен к своей персоне, ожидал от себя большего. Я с трудом привыкаю к местной обстановке. Трансфер из «Арсенала» и последующая адаптация дались мне непросто», – сказал игрок.

Ранее «Бомбардир» писал, что Санчес пребывает в расположении «Юнайтед» обособленно.