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    Санчес ожидал от себя в «Манчестер Юнайтед» большего

    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес поделился ощущениями от первых месяцев в команде. Чилиец собой недоволен.

    «Поскольку я требователен к своей персоне, ожидал от себя большего. Я с трудом привыкаю к местной обстановке. Трансфер из «Арсенала» и последующая адаптация дались мне непросто», – сказал игрок.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Санчес пребывает в расположении «Юнайтед» обособленно.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.03.2018 19:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +563

      Damir07 21 марта 2018, 22:40

      Все от тебя большего ожидали но в следующем году вариантов нет не заиграть тебе потому что мю должен чемпионат выиграть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 21:11

      Судьба злодейка.

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 21 марта 2018, 19:49

      мы тоже ожидали от тебя большего Алексис )

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