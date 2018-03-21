Санчес в «Манчестер Юнайтед» ведет себя угрюмо и ест в столовой в одиночестве

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес пока не может привыкнуть к новой команде и партнерам.

Чилиец угрюм и предпочитает одиночество. Также он часто ест в столовой один, а несколько источников утверждают, что, похоже, он раздумывает над тем, правильно ли он поступил, перейдя в стан манкунианцев..

Напомним, Санчес перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года. До этого он три с половиной сезона провел в лондонском клубе.