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    Санчес в «Манчестер Юнайтед» ведет себя угрюмо и ест в столовой в одиночестве

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес пока не может привыкнуть к новой команде и партнерам.

    Чилиец угрюм и предпочитает одиночество. Также он часто ест в столовой один, а несколько источников утверждают, что, похоже, он раздумывает над тем, правильно ли он поступил, перейдя в стан манкунианцев..

    Напомним, Санчес перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года. До этого он три с половиной сезона провел в лондонском клубе.

    Источник: Daily Mail

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    21.03.2018 17:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:43

      Пожалуй это была ошибка Санчеса,которую понял он только сейчас.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 марта 2018, 18:59

      Не знаю, что на счёт того, как он там ест и пьёт, но то, что он на поле инородное тело и сам Моуриньо официально это признал - "я пока не знаю как эффективно использовать Санчеса" - это правда. Мне не понятно, зачем Санчес перешёл в МЮ, и зачем он МЮ собственно? Просто ещё один форвард для числа, для подстраховки?

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 марта 2018, 18:37

      Чьи это слова.о5утка

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 21 марта 2018, 18:24

      Поплыл чилиец заметно уже, мало что они отбор на ЧМ провалили и в команде от него толку мало

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 марта 2018, 18:18

      там где Мауриньо там болото

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