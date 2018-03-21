Голкипер «РБ Лейпцига» Гулачи интересен «Челси» и «Атлетико»

«Челси» и «Атлетико» проявляют интерес к голкиперу «РБ Лейпцига» Петеру Гулачи.

Венгр рассматривается лондонцами и мадридцами как вероятная замена Тибо Куртуа и Яну Облаку соответственно, которые могут покинуть свои клубы в грядущее летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провел 38 матчей, в которых пропусти 51 гол. Его текущий контракт рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость оценивается примерно в 4,5 миллиона евро.