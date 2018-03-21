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    Голкипер «РБ Лейпцига» Гулачи интересен «Челси» и «Атлетико»

    «Челси» и «Атлетико» проявляют интерес к голкиперу «РБ Лейпцига» Петеру Гулачи.

    Венгр рассматривается лондонцами и мадридцами как вероятная замена Тибо Куртуа и Яну Облаку соответственно, которые могут покинуть свои клубы в грядущее летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провел 38 матчей, в которых пропусти 51 гол. Его текущий контракт рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость оценивается примерно в 4,5 миллиона евро.

    Источник: ESPN

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    21.03.2018 16:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 марта 2018, 20:14

      Играет он очень уверенно, защитникам с такими киперами спокойно.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 марта 2018, 17:47

      лучше бы обратили бы внимание на Орбана, Клосстермана, Вернера, Кампль и Огюстена . . . а еще на Макса, Киммиха, Велленройтера, Джаханбахша . . . таланты кругом и рядом, а Челси только пропиаренных ищет

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